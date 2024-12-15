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Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: “Can babalar”

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çiftin Emir ve Ayel isimli ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmaya özen gösteren Şefkatli'den son olarak duygusal "baba" paylaşımı geldi. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 05:17 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 05:35
Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: Can babalar

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: Can babalar

Çift kısa süre sonra müjdeli haber duyurmuş ve mutlu evliliklerini İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri ikizleriyle taçlandırmışlardı.

Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: Can babalar

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi

Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: Can babalar

"DEDOŞUMUZ İYİ Kİ DOĞDUN"

Yasemin Şefkatli babasının doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Şefkatli yaptığı paylaşımda, "Dedoşumuz iyi ki doğdun seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: Can babalar

"CAN BABALAR"

Bu paylaşımının ardından yeni bir kare daha paylaşan ünlü güzel İbrahim Tatlıses ve babasının doğum günü pastası üflediği anlara yer verdi. Şefkatli o anlara "Can babalar" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: Can babalar

Şefkatli'nin sosyal medyadaki paylaşımına kısa süre içerisinden takipçilerinden beğeni ve yorum geldi.