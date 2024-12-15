Yasemin Şefkatli’den anlamlı doğum günü paylaşımı: “Can babalar”

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Çift kısa süre sonra müjdeli haber duyurmuş ve mutlu evliliklerini İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri ikizleriyle taçlandırmışlardı.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi

"DEDOŞUMUZ İYİ Kİ DOĞDUN" Yasemin Şefkatli babasının doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Şefkatli yaptığı paylaşımda, "Dedoşumuz iyi ki doğdun seni çok seviyoruz" notunu düştü.