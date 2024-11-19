Yer aldığı birçok yapımla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, son dönemin tartışma konusu olan oyuncu ücretleri hakkında açıklamalar yaptı.

FAHİŞ FİYATLARA ESPİRİLİ YANIT Başarılı oyuncu Halil Ergün'se, dizilerden fahiş ücret alan genç oyuncular olduğunu belirttiği bir açıklamada bulunmuştu. Dizilerden fahiş fiyat alan ünlüler hatırlatılınca Aslan, "Bölüm başı 3,5 milyon alıyor mu bilmiyorum ama ben 5 milyon alıyorum" diyerek espiriyi patlattı. Uğur Aslan'dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: "Ben 5 milyon alıyorum"