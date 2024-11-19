Uğur Aslan’dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: “Ben 5 milyon alıyorum”

Yer aldığı birçok yapımla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, son dönemin tartışma konusu olan oyuncu ücretleri hakkında açıklamalar yaptı.
FAHİŞ FİYATLARA ESPİRİLİ YANIT
Başarılı oyuncu Halil Ergün'se, dizilerden fahiş ücret alan genç oyuncular olduğunu belirttiği bir açıklamada bulunmuştu. Dizilerden fahiş fiyat alan ünlüler hatırlatılınca Aslan, "Bölüm başı 3,5 milyon alıyor mu bilmiyorum ama ben 5 milyon alıyorum" diyerek espiriyi patlattı.
Öte yandan Kiralık Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Elçin Sangu, "Kadın olduğum için bizim sektörde adaletsizlikler yaşadım. Ücretler, çalışma şekli, davranışsal durumlar dahil, bir eşitsizlik var" diye açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözleri Aslan'a hatırlatıldı. Ünlü oyuncu şu sözleri Sangu'nun açıklamasıyla ilgili şu sözleri söyledi: