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Uğur Aslan’dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: “Ben 5 milyon alıyorum”

Ünlü oyuncu Uğur Aslan, dizi sektöründe kadın ve erkek oyuncular arasında ücret eşitsizliği iddialarına açıklık getirdi. Böyle bir eşitsizliğe rastlanmadığını belirten Aslan, dizi sektöründe telaffuz edilen yüksek ücretler konusunda espirili bir yanıt verdi. "2,5- 3 milyon rakamları doğru bulmuyorum ama ben 5 milyon alıyorum" diyen ünlü oyuncunun güldüren sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 22:50 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 22:55
Uğur Aslan’dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: Ben 5 milyon alıyorum

Yer aldığı birçok yapımla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, son dönemin tartışma konusu olan oyuncu ücretleri hakkında açıklamalar yaptı.

Uğur Aslan’dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: Ben 5 milyon alıyorum

FAHİŞ FİYATLARA ESPİRİLİ YANIT

Başarılı oyuncu Halil Ergün'se, dizilerden fahiş ücret alan genç oyuncular olduğunu belirttiği bir açıklamada bulunmuştu. Dizilerden fahiş fiyat alan ünlüler hatırlatılınca Aslan, "Bölüm başı 3,5 milyon alıyor mu bilmiyorum ama ben 5 milyon alıyorum" diyerek espiriyi patlattı.

Uğur Aslan'dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: "Ben 5 milyon alıyorum"

Uğur Aslan’dan oyuncu ücretleri hakkında espirili çıkış: Ben 5 milyon alıyorum

Öte yandan Kiralık Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Elçin Sangu, "Kadın olduğum için bizim sektörde adaletsizlikler yaşadım. Ücretler, çalışma şekli, davranışsal durumlar dahil, bir eşitsizlik var" diye açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözleri Aslan'a hatırlatıldı. Ünlü oyuncu şu sözleri Sangu'nun açıklamasıyla ilgili şu sözleri söyledi:

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