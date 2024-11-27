Kobra Murat’tan Tanyeli’ye anlamlı destek! Hastanede moral oldu

Tanyeli bir süre önce pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu. Çok sayıda operasyon geçiren ünlü ismin çok fazla kilo verdiği ise dikkatlerden kaçmamıştı.
Sevenlerinden ve takipçilerinden dua isteyerek ameliyata giren Tanyeli'nin ameliyatının güzel geçtiği öğrenilmişti.
Hastanede ameliyat sonrası dinlenen Tanyeli, sosyal medya hesabından bir paylşaım yapmıştı.
''BURASI HASTANE, PASTANE DEĞİL''
Tanyeli, kendisini hastanede ziyaret etmeye gelenlerin uzun süre kaldığını ve ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmalarını söylemişti.
"HASTAYIM VE DİNLENMEK ZORUNDAYIM"
Tanyeli hastane odasından paylaştığı videoda şu sözlerine yer vermişti:
''Hepinize hayırlı haftalar. Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, mucize dolu haberler alacağımız güzel bir hafta olmasını diliyorum. Ve sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim. Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim. Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ızdırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün. Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ızdırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde. ''
KOBRA MURAT'IN ZİYARETİ MUTLU ETTİ
Tanyeli'yi hastanede en son ziyaret eden kişi roman müziğinin renkli ismi Kobra Murat oldu.
"İÇİMİ ISITTIN DUALARINLA"
Tanyeli, Kobra Murat'ın ziyaretini sosyal medyadan paylaştığı karede şu sözleriyle duyurdu:
''Çok mutlu oldum Murat'ım ayaklarına sağlık, çok teşekkür ederim. Tüm hissettirdiğin güzel duygular için. Gülümsettin içimi ısıttın dualarınla.''
"SENİ SEVİYORUZ"
Kobra Murat da Tanyeli'yi ziyareti sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ünlü isim paylaşımına ''Canım arkadaşım, yüce rabbim acil şifalar versin inşallah. Seni seviyoruz hocam'' notunu ekledi.