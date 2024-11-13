SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

İyilik melekleri Sudan'da! Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Eski oyuncu ve son dönemde yaptığı yardımlarla tanınan "Umuda Koşanlar Derneği" kurucusu Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile birlikte Sudan'a giderek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Omuz omuza çalışan çift, zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren insanlara sıcak yemek dağıttı. O anları sosyal hesabından paylaşan Özçelik, takipçilerinden tam not aldı ve paylaşımına beğeni yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:23 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:26
İyilik melekleri Sudan’da! Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 07 haziranda dünyaevine girmişti.

Sürpriz nikahı çiftin arkadaşları sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İyilik melekleri Sudan’da! Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra son dönemde kendisini hayır işlerine adadı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için sınır tanımayan Özçelik insanlara umut olmaya devam ediyor.

İyilik melekleri Sudan’da! Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Son olarak eski ünlü oyuncu Gamze Özçelik, hayırsever çalışmalarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Özçelik, eşi Reshad ile birlikte Sudan'a giderek yardıma muhtaç insanlara sıcak yemek dağıttı.

SON DAKİKA