İyilik melekleri Sudan’da! Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 07 haziranda dünyaevine girmişti.
Sürpriz nikahı çiftin arkadaşları sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra son dönemde kendisini hayır işlerine adadı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için sınır tanımayan Özçelik insanlara umut olmaya devam ediyor.
Son olarak eski ünlü oyuncu Gamze Özçelik, hayırsever çalışmalarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Özçelik, eşi Reshad ile birlikte Sudan'a giderek yardıma muhtaç insanlara sıcak yemek dağıttı.