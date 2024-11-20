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Hülya Avşar ile 8 yıl evli kalmıştı! Kaya Çilingiroğlu 35 yaşındaki sevgilisi hakkında ilk kez konuştu!

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında iki çocuğu olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim bir kez daha aşk hayatıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:59
Hülya Avşar ile 8 yıl evli kalmıştı! Kaya Çilingiroğlu 35 yaşındaki sevgilisi hakkında ilk kez konuştu!

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı, Feraye Tanyolaç ile yaptığı evlilikten ise Kaya adında bir oğlu olan Kaya Çilingiroğlu son günlerde magazin gündeminde sık sık yer almıştı.

Hülya Avşar ile 8 yıl evli kalmıştı! Kaya Çilingiroğlu 35 yaşındaki sevgilisi hakkında ilk kez konuştu!

Çilingiroğlu, geçen aylarda yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmişti.

Hülya Avşar ile 8 yıl evli kalmıştı! Kaya Çilingiroğlu 35 yaşındaki sevgilisi hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü isim bir kez daha aşk hayatıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

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