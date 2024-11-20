Hülya Avşar ile 8 yıl evli kalmıştı! Kaya Çilingiroğlu 35 yaşındaki sevgilisi hakkında ilk kez konuştu!
Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında iki çocuğu olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim bir kez daha aşk hayatıyla gündeme geldi. 35 yaşındaki sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun yeni aşkı...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:59Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 13:59