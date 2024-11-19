Hülya Avşar "burnuna aşık oldum" demişti! Eski eş Kaya Çilingiroğlu kahkahaya boğuldu: "Bildiğin Karadenizli burnu"
1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan Hülya Avşar, 2005 yılında Çilingiroğlu'nun Avşar kızını Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası boşanmıştı. Evlilikleri biten ama arkadaşlıkları bitmeyen Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın "Burnuna aşık oldum" sözlerine esprili bir yanıt verdi. Konuşurken kahkahaya boğulan Kaya Çilingiroğlu'nun işte o açıklamaları...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:59Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 21:59