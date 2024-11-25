Fena laf dalaşına girmişlerdi! Demet Akalın ve Fatih Ürek’in küslüğü sona erdi! İşte ikili arasında yaşananlar...

"DEMET'İN KAFASINDA TİLKİLER DOLAŞTI" DEMİŞTİ

Demet Akalın ve Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda aralarında yaşanan gerilimle gündemden düşmemişti. Bir tv programına katılan Fatih Ürek, DemetAkalın'ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve "Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama sonradan fark ettim gelmemiş. Aramadı da. Ne oldu bilmiyorum. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet!" diyerek tepki gösterdi.