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Fena laf dalaşına girmişlerdi! Demet Akalın ve Fatih Ürek'in küslüğü sona erdi! İşte ikili arasında yaşananlar...

Türk magazin dünyasının iki renkli ismi, Demet Akalın ve Fatih Ürek, uzun süredir konuşulan küslüklerini sonunda noktaladı. Katıldığı bir Tv programında adeta 'Tilki' diyen Fatih Ürek'e Demet Akalın'dan cevap gecikmemişti. İkili bir dönem girdikleri laf dalaşıyla manşetleri süslerken Fatih Ürek aradaki buzları erittiklerini duyurdu. Peki Fatih Ürek ve Demet Akalın arasında neler yaşandı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:06 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:06
Fena laf dalaşına girmişlerdi! Demet Akalın ve Fatih Ürek’in küslüğü sona erdi! İşte ikili arasında yaşananlar...

Magazin dünyasının dillere destan küslüklerinden biri daha sona erdi!

Fena laf dalaşına girmişlerdi! Demet Akalın ve Fatih Ürek’in küslüğü sona erdi! İşte ikili arasında yaşananlar...

"DEMET'İN KAFASINDA TİLKİLER DOLAŞTI" DEMİŞTİ

Demet Akalın ve Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda aralarında yaşanan gerilimle gündemden düşmemişti. Bir tv programına katılan Fatih Ürek, DemetAkalın'ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve "Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama sonradan fark ettim gelmemiş. Aramadı da. Ne oldu bilmiyorum. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet!" diyerek tepki gösterdi.

Fena laf dalaşına girmişlerdi! Demet Akalın ve Fatih Ürek’in küslüğü sona erdi! İşte ikili arasında yaşananlar...

Hatta bununla da sınırlı klamayn Fatih Ürek daha önce Akalın'ın dedikoducu olduğunu belirterek, "Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" demişti.

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