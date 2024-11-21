Eski eşler aynı etkinlikte! Buse Terim sessizliğini bozdu! “Hiçbir problem yok”
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte, eski eşi Volkan Bahçekapılı ile karşılaşmasının sorun olup olmadığı yönündeki soruyu samimi bir şekilde yanıtladı. "Aramızda hiçbir problem yok" diyen Terim, dostane bir ilişki sürdürdüklerini vurguladı. Bu açıklama, hayranları ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 22:37Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 23:03