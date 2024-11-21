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Eski eşler aynı etkinlikte! Buse Terim sessizliğini bozdu! “Hiçbir problem yok”

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte, eski eşi Volkan Bahçekapılı ile karşılaşmasının sorun olup olmadığı yönündeki soruyu samimi bir şekilde yanıtladı. "Aramızda hiçbir problem yok" diyen Terim, dostane bir ilişki sürdürdüklerini vurguladı. Bu açıklama, hayranları ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 22:37 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 23:03
Eski eşler aynı etkinlikte! Buse Terim sessizliğini bozdu! Hiçbir problem yok

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünyaevine girmişti.

Eski eşler aynı etkinlikte! Buse Terim sessizliğini bozdu! Hiçbir problem yok

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Eski eşler aynı etkinlikte! Buse Terim sessizliğini bozdu! Hiçbir problem yok

TEK CELSEDE BİTTİ

10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, anlaşmalı olarak geçtiğimiz yaz tek celsede boşanmıştı.

Buse Terim sessizliğini bozdu!

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