Deniz Baysal’dan Çağlar Ertuğrul'a esprili doğum günü paylaşımı! “Pardon yanlış etiket”

Başarılı oyuncu Deniz Baysal , 37 yaşına giren meslektaşı ve yakın arkadaşı Çağlar Ertuğrul 'un doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Güzel oyuncu yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun hemşo" yazarak Jake Gyllenhaal 'ı etiketledi. Jake Gyllenhaal ve Çağlar Ertuğrul benzerliği her zaman diikat çekiyor.

Bunun üzerine yeni bir paylaşım daha yapan Baysal, "Pardon yanlış etiket atmışım tüh" dedi. Çağlar Ertuğrul da Baysal'ın paylaşımını alıntılayarak 'Yaşlıya hürmet de yok artık yeni nesilde' ifadelerini kullandı.