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Deniz Baysal’dan Çağlar Ertuğrul'a esprili doğum günü paylaşımı! “Pardon yanlış etiket”

Ünlü güzel Deniz Baysal, üçüncü kez aynı dizide partner olduğu Çağlar Ertuğrul'un doğum gününü sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımla kutladı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:48
Deniz Baysal’dan Çağlar Ertuğrul’a esprili doğum günü paylaşımı! Pardon yanlış etiket

Başarılı oyuncu Deniz Baysal, 37 yaşına giren meslektaşı ve yakın arkadaşı Çağlar Ertuğrul'un doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Deniz Baysal’dan Çağlar Ertuğrul’a esprili doğum günü paylaşımı! Pardon yanlış etiket

Güzel oyuncu yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun hemşo" yazarak Jake Gyllenhaal'ı etiketledi. Jake Gyllenhaal ve Çağlar Ertuğrul benzerliği her zaman diikat çekiyor.

Deniz Baysal’dan Çağlar Ertuğrul’a esprili doğum günü paylaşımı! Pardon yanlış etiket

Bunun üzerine yeni bir paylaşım daha yapan Baysal, "Pardon yanlış etiket atmışım tüh" dedi. Çağlar Ertuğrul da Baysal'ın paylaşımını alıntılayarak 'Yaşlıya hürmet de yok artık yeni nesilde' ifadelerini kullandı.

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