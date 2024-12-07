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Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşen Can Yaman, İstanbul gecelerinde görüntülendi. Etiler'de bulunan mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Yaman, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken yeni imajıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 09:05
Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süre önce İtalya'ya yerleşmiş ve oyuncu kariyerine orada devam etmeye karar vermişti.

Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Yaman, İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Etiler'de bulunan mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Yaman, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Mekan çıkışında dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, aracının kapıya yanaşmasına rağmen çıkmak istemedi.

Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Mekan kapısının arkasında bir süre bekleyen Yaman, gazetecilere poz vermemek için yoğun çaba harcadı. Ancak daha fazla bekleyemeyen oyuncu, VIP aracına koşar adımlarla ilerledi.

Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Muhabirlerin "Can Bey, hoş geldiniz. Biraz konuşalım mı?" sorularını yanıtsız bırakan Yaman, bir erkek ve bir kadın arkadaşıyla birlikte aracına bindi.

Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Yaman'ın şoförü, basın mensuplarına "Çekim yapmazsanız Can Bey çıkar. Yoksa sabah 10'a kadar bekleriz" diyerek sert bir uyarıda bulundu.

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