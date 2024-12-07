Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süre önce İtalya'ya yerleşmiş ve oyuncu kariyerine orada devam etmeye karar vermişti.
Yaman, İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Etiler'de bulunan mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Yaman, İstanbul gecelerinde görüntülendi.
Mekan çıkışında dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, aracının kapıya yanaşmasına rağmen çıkmak istemedi.
Mekan kapısının arkasında bir süre bekleyen Yaman, gazetecilere poz vermemek için yoğun çaba harcadı. Ancak daha fazla bekleyemeyen oyuncu, VIP aracına koşar adımlarla ilerledi.