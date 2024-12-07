Can Yaman İstanbul gecelerinde görüntülendi! Yeni imajı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Can Yaman , bir süre önce İtalya'ya yerleşmiş ve oyuncu kariyerine orada devam etmeye karar vermişti.

Mekan kapısının arkasında bir süre bekleyen Yaman, gazetecilere poz vermemek için yoğun çaba harcadı. Ancak daha fazla bekleyemeyen oyuncu, VIP aracına koşar adımlarla ilerledi.