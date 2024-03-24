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Nevşehir seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonucu ve oy oranları

31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. 81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilecek seçimlerde hangi partinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oldu. Milyonlarca seçmen bu kapsamda "Nevşehir seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. İşte 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonucu ve oy oranları...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 19:10 Güncelleme 24 Mart 2024, 19:10
Nevşehir seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonucu ve oy oranları 1

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Takvim.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte ilçe ilçe 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonucu ve oy oranları...

Nevşehir seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonucu ve oy oranları 2

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Nevşehir seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonucu ve oy oranları 3

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