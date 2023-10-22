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Dünya ayağa kalkıyor! AB'nin kalbi Brüksel'de Filistinlilere destek gösterisi

Siyonist İsrail işgal altında tuttuğu Gazze'de katliam gerçekleştiriyor. ABD ve Batı liderleri İsrail'in arkasında dururken Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Schuman Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkına destek verilmesini talep etti. Gösteride AB, İsrail'in soykırım yapmasına izin vermekle suçlandı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in adı protesto edildi. Göstericiler, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılması taleplerini dile getirdi. Belçikalı göstericiler, AB'den Filistin'e mali destek ve adaletin sağlanmasını istedi.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 19:01 Güncelleme 22 Ekim 2023, 19:05
Dünya ayağa kalkıyor! AB’nin kalbi Brüksel’de Filistinlilere destek gösterisi 1

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 16. Günde de devam ediyor.

Dünya ayağa kalkıyor! AB’nin kalbi Brüksel’de Filistinlilere destek gösterisi 2

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlemeye devam ettiği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4 bin 385 sivilin arasında 1756 çocuğun ve 967 kadının bulunduğu aktarıldı.

Dünya ayağa kalkıyor! AB’nin kalbi Brüksel’de Filistinlilere destek gösterisi 3

Yaralı sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklandı.

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