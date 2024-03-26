Bartın seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonucu ve oy oranları! Bartın kim kazandı?

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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Takvim.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte ilçe ilçe 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonucu ve oy oranları...