81 il tüm Türkiye! Camilerde şehitler için dua edildi

Tüm yurtta camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Namazdan sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

İSTANBUL İstanbul 'daki camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi. Fatih Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

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Sabah namazı buluşmasına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için tüm camilerde dua edileceğini bildirmişti.