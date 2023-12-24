81 il tüm Türkiye! Camilerde şehitler için dua edildi

Tüm yurtta camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
İSTANBUL
İstanbul'daki camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Fatih Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı.
Namazdan sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.