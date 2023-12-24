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81 il tüm Türkiye! Camilerde şehitler için dua edildi

Tüm Türkiye'deki camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi. İstanbul'da da Eyüpsultan Camiisi'nde sabah namazının ardından eller semaya şehitler için açıldı.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 09:28 Güncelleme 24 Aralık 2023, 09:34
81 il tüm Türkiye! Camilerde şehitler için dua edildi 1

Tüm yurtta camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

81 il tüm Türkiye! Camilerde şehitler için dua edildi 2

İSTANBUL

İstanbul'daki camilerde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Fatih Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Namazdan sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

81 il tüm Türkiye! Camilerde şehitler için dua edildi 3

Sabah namazı buluşmasına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için tüm camilerde dua edileceğini bildirmişti.

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