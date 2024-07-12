Paranızı almadan geçmeyin: Hemen bakın! TCKN ile sorgulama ekranı... 

Devletin vatandaşlara sunduğu çeşitli sosyal yardım ödemeleri arasında, hak sahipleri tarafından bilinmeyen veya unutulan önemli miktarlar bulunuyor. Cenaze yardımı, yol yardımı, doğum yardımı gibi pek çok destek ödemesi, zamanında alınmadığı için SGK'ya iade ediliyor. Peki, devletin unuttuğunuz yardımlarını nasıl öğrenebilir ve geri alabilirsiniz? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte, SGK'nın unutulan para sorgulama ekranı ve detaylar...
Haberdar Olmadan Birikmiş Paranız Olabilir!
Dijital çağın vazgeçilmez platformu e-Devlet, sadece kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda bihaber olduğumuz birikimleri de ortaya çıkarabiliyor.
Devletten Unutulan Para Yardımları Nasıl Geri Alınır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara çeşitli alanlarda önemli yardımlar sunuyor. Ancak, cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ve diş ödemeleri gibi pek çok yardım hak sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. SGK'da unutulan bu paralar, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanarak geri alınabilir.