Paranızı almadan geçmeyin: Hemen bakın! TCKN ile sorgulama ekranı... 

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Devletin vatandaşlara sunduğu çeşitli sosyal yardım ödemeleri arasında, hak sahipleri tarafından bilinmeyen veya unutulan önemli miktarlar bulunuyor. Cenaze yardımı, yol yardımı, doğum yardımı gibi pek çok destek ödemesi, zamanında alınmadığı için SGK'ya iade ediliyor. Peki, devletin unuttuğunuz yardımlarını nasıl öğrenebilir ve geri alabilirsiniz? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte, SGK'nın unutulan para sorgulama ekranı ve detaylar...