ENFLASYON FARKI | Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Anketten yeni oran çıktı: Kim, ne kadar alacak? İşte güncel maaş listesi

1 Emeklilere için başlatılan iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı için de ipuçları geliyor. Son ipucunu ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi verdi. Kurumsal katılımcılarla yapılan anketten çıkan enflasyon tahmini zam oranını şekillendirdi.

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3 AYLIK ORAN YÜZDE 25'İ AŞTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı.