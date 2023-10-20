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ENFLASYON FARKI | Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Anketten yeni oran çıktı: Kim, ne kadar alacak? İşte güncel maaş listesi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahmini enflasyon zammı için ipucu verirken, ek iyileştirme de için de çalışmalar sürüyor. İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 11:46 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:56
ENFLASYON FARKI | Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Anketten yeni oran çıktı: Kim, ne kadar alacak? İşte güncel maaş listesi 1

Emeklilere için başlatılan iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı için de ipuçları geliyor. Son ipucunu ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi verdi. Kurumsal katılımcılarla yapılan anketten çıkan enflasyon tahmini zam oranını şekillendirdi.

ENFLASYON FARKI | Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Anketten yeni oran çıktı: Kim, ne kadar alacak? İşte güncel maaş listesi 2


3 AYLIK ORAN YÜZDE 25'İ AŞTI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı.

ENFLASYON FARKI | Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Anketten yeni oran çıktı: Kim, ne kadar alacak? İşte güncel maaş listesi 3

ANKETTEN NE ÇIKTI?
Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken; Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı.

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