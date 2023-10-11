Başkan Erdoğan sinyali verdi! Emekliye enflasyon zammı ve refah payı! Takvim.com.tr hesapladı: Kim ne kadar alacak?

Emeklilere 5 bin lira ikramiye için düğmeye basılırken, yılbaşında da refah payı sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için, Kasım ayının ortasında ödenecek şekilde, bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını anımsattı.
İPUCUNU VERDİ
Emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin de ipucu veren Başkan Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında, enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emekliklerimizle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
OCAK AYI HAZIRLIĞI
Emeklilerin refah payının Ocak zammıyla birlikte maaşlara yansıtılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyonu tahminine göre, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.