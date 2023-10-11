Başkan Erdoğan sinyali verdi! Emekliye enflasyon zammı ve refah payı! Takvim.com.tr hesapladı: Kim ne kadar alacak?

1 Emeklilere 5 bin lira ikramiye için düğmeye basılırken, yılbaşında da refah payı sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için, Kasım ayının ortasında ödenecek şekilde, bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını anımsattı.

2 İPUCUNU VERDİ

Emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin de ipucu veren Başkan Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında, enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emekliklerimizle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.