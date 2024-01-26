2100 gün şansıyla erken emeklilik tablosu geldi! Sigorta başlangıcına göre yaş gün prim hesaplama tablosu

Günümüzde emeklilik sürecini daha verimli ve avantajlı hale getirmenin yolu dikkatlice yönetilen prim ödemelerinden geçiyor. Emeklilik tarihini belirleyen en kritik faktörlerden biri hangi kuruma ne kadar prim ödediğiniz oluyor. Çalışanlar bu önemli adımı daha bilinçli bir şekilde atarak geleceklerini daha güvence altına alabiliyor. Hangi kurumdan daha fazla prim ödendiği, emeklilik tarihini belirlemede etkili bir parametre olup kişilerin geleceğini şekillendirme sürecinde önemli bir rol oynuyor.
Pek çoğumuz emeklilik tarihini öne çekmenin mümkün olup olmadığını merak ediyoruz. Ancak, bu kararı verirken dikkate alınması gereken belirli yıl ve prim doldurma gerekliliği gibi mevzuat kuralları bulunuyor. Emeklilik için belirli bir plan yaparak bu kuralları takip edenler erken emeklilik hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyebilir.
KADINLARA ÖZEL EK PRİM İMKANI
Kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak, emeklilik planlamasında önemli bir avantaj sağlıyor. Üç çocuğa kadar her çocuk için sağlanan 2160 gün ek prim, kadınların emeklilik yaşını altı yıl kadar öne çekebilir. Bu durum, çocukların sigortalı olunmadan önce doğmuş olması koşuluyla geçerli.
ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI
Erkek çalışanlar için emeklilikte avantaj sağlayan bir diğer unsur askerlik süresidir. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek, emekliliği bir yıl kadar öne çıkarabilir.