Hakan Çalhanoğlu'na Aziz Yıldırım'dan transfer mesajı
Aziz Yıldırım’ın aracılar vasıtası ile Hakan Çalhanoğlu’na haber gönderdiği ve “Fenerbahçe’nin kapısı sana her zaman açık” dediği öğrenildi. Yeni yönetimin kısa süre içinde hem milli futbolcunun menajeri hem de Inter kulübü ile temas kurması bekleniyor
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- Fenerbahçe'de seçimi kazanan Aziz Yıldırım, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için aracılar vasıtasıyla transfer mesajı gönderdi.
- Hakan Çalhanoğlu seçim öncesinde Hakan Safi ile anlaşma sağlamıştı ve menajeri bunu yazılı açıklama ile doğrulamıştı.
- Yeni yönetimin mazbatayı aldıktan sonra Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ve Inter kulübü ile resmi temasa geçmesi bekleniyor.
- Inter yönetimi Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemese de 2027'de bitecek sözleşmesi nedeniyle 15 milyon euro civarında teklifi kabul edebilir.
- Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe formasını giymeyi çok istediği belirtiliyor.
Fenerbahçe'de seçim sonrası artık tüm gözler transfere çevrildi... Büyük bir farkla Hakan Safi'yi deviren ve 8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım hemen hamlelere başladı.
MENAJERİ DE DOĞRULAMIŞTI
Yıldırım'ın ilk adımlardan birisini Hakan Çalhanoğlu konusunda attığı öğrenildi. Milli futbolcu seçim öncesinde Hakan Safi ile anlaşma sağlamış hatta menajeri de yazılı bir açıklama ile bunu doğrulamıştı.
G.SARAY'DAN TEPKİ VAR
Alınan bilgilere göre Aziz Yıldırım aracılar vasıtası ile Hakan'a haber gönderdi ve "Fenerbahçe'nin kapısı sana her zaman açık" ifadesini kullandı. Yaptığı tercih sonrası özellikle Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediği belirtiliyor. Yeni yönetimin mazbatayı aldıktan sonra hemen Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ve Inter kulübü ile temasa geçmesi bekleniyor.
15 MİLYON EURO İSTİYORLAR
İtalyanlar'dan, "Hakan Çalhanoğlu'nu asla bırakmayız" açıklaması gelse de 2027'de bitecek olan sözleşme uzatılmadığı için iyi bir teklife "evet" denilebileceği öğrenildi. Çizme basınına göre Inter 15 milyon euro civarında bir rakamı kabul etmeye hazır durumda