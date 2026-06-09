Hakan Çalhanoğlu'na Aziz Yıldırım'dan transfer mesajı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'de seçimi kazanan Aziz Yıldırım, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için aracılar vasıtasıyla transfer mesajı gönderdi.

Hakan Çalhanoğlu seçim öncesinde Hakan Safi ile anlaşma sağlamıştı ve menajeri bunu yazılı açıklama ile doğrulamıştı.

Yeni yönetimin mazbatayı aldıktan sonra Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ve Inter kulübü ile resmi temasa geçmesi bekleniyor.

Inter yönetimi Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemese de 2027'de bitecek sözleşmesi nedeniyle 15 milyon euro civarında teklifi kabul edebilir.

Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe formasını giymeyi çok istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de seçim sonrası artık tüm gözler transfere çevrildi... Büyük bir farkla Hakan Safi'yi deviren ve 8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım hemen hamlelere başladı.

Hakan Çalhanoğlu. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) MENAJERİ DE DOĞRULAMIŞTI Yıldırım'ın ilk adımlardan birisini Hakan Çalhanoğlu konusunda attığı öğrenildi. Milli futbolcu seçim öncesinde Hakan Safi ile anlaşma sağlamış hatta menajeri de yazılı bir açıklama ile bunu doğrulamıştı.