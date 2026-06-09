Fenerbahçe'de Malang Sarr pazarlığı! İstenen rakam ortaya çıktı
Fenerbahçe, savunmaya sol ayaklı bir stoper kazandırmak için Malang Sarr transferinde görüşmelerini sürdürüyor. Lens ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcunun talep ettiği toplam paketin yaklaşık 10 milyon euro olduğu belirtilirken, pazarlıklar devam ediyor.
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- Fenerbahçe, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Lens'in 27 yaşındaki savunma oyuncusu Malang Sarr için resmi teklif yaptı.
- Malang Sarr'ın menajeri, imza parası ve yıllık maaş dahil toplam yaklaşık 10 milyon euroluk paket talep ediyor.
- Oğuz Çetin ve ekibi tarafından hazırlanan oyuncu raporunda Malang Sarr ismi Aziz Yıldırım'a önerildi.
- Sol ayaklı olan Fransız futbolcu hem stoper hem sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor ve Oosterwolde'ye alternatif olarak görülüyor.
- Malang Sarr geçen sezon Lens formasıyla 39 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki isimlerden biri olan Malang Sarr için temaslar hız kazandı.
Lens forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması, transferi maliyet açısından daha cazip hale getiriyor.
MALANG SARR SOL AYAKLI ALTERNATİF OLARAK GÖRÜLÜYOR
Yaklaşık bir aydır Fenerbahçe adına özel bir oyuncu raporu hazırlayan Oğuz Çetin ve ekibinin, Malang Sarr ismini Aziz Yıldırım'a önerdiği öğrenildi.
Sol ayaklı olması ve hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilmesi nedeniyle Fransız futbolcu, savunmada çok yönlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Özellikle Oosterwolde'ye alternatif bir profil olarak öne çıkıyor.
10 MİLYON EURO'LUK TALEP MASADA
Fenerbahçe cephesinin oyuncu için resmi teklif yaptığı belirtilirken, Malang Sarr tarafının imza parası ve yıllık maaşı kapsayan toplam yaklaşık 10 milyon euroluk bir paket talep ettiği ifade ediliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve rakam üzerinde görüşmelerin devam ettiği aktarılıyor.
1.83 metre boyundaki 27 yaşındaki savunmacının transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, oyuncunun Lens ile bulunan bir yıllık uzatma opsiyonu dışında 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada görev alan Sarr, savunmadaki performansının yanı sıra 1 asistlik skor katkısı da verdi.