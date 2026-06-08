Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: "Siz varsanız kalırım"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım ve yeni yönetim, kaleci Ederson'u kadroda tutmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Ederson'u kısa vadede gönderilecek isimler arasında değerlendirmiyor ve oyuncunun kalitesine güveniyor.

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda 'Ederson kalsın diyorum' sözleriyle oyuncuya desteğini ortaya koymuştu.

Ederson, Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak kendisi hakkında yapılan açıklamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Brezilyalı kaleci görüşmede 'Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından kadro planlamasına ilişkin ilk mesajlardan biri kaleci Ederson hakkında geldi. Geride kalan sezonda performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Brezilyalı file bekçisi için yeni yönetimin yaklaşımının farklı olduğu belirtildi. Aziz Yıldırım ve ekibinin, deneyimli kaleciyi kadroda tutmayı planladığı ve oyuncunun yeniden en iyi seviyesine ulaşmasını hedeflediği ifade edildi.

Ederson ayrılık kararından döndü

EDERSON İÇİN KARAR NETLEŞTİ Sarı-lacivertli yönetimin, Ederson'u kısa vadede gönderilecek isimler arasında değerlendirmediği öğrenildi. Yeni dönemde teknik ekip ve yönetimin, tecrübeli kalecinin sahip olduğu kaliteye güvendiği ve oyuncunun yeniden takıma önemli katkı sağlayabileceğine inandığı aktarıldı. Böylece kaleci konusunda ilk etapta istikrarın korunması yönünde bir yaklaşım benimsendi.