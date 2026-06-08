Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: "Siz varsanız kalırım"
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım'ın göreve başlamasının ardından Ederson cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı kalecinin, Yıldırım'ı telefonla arayarak takımda kalma isteğini dile getirdiği aktarıldı.
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- Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım ve yeni yönetim, kaleci Ederson'u kadroda tutmayı planlıyor.
- Sarı-lacivertli yönetim, Ederson'u kısa vadede gönderilecek isimler arasında değerlendirmiyor ve oyuncunun kalitesine güveniyor.
- Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda 'Ederson kalsın diyorum' sözleriyle oyuncuya desteğini ortaya koymuştu.
- Ederson, Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak kendisi hakkında yapılan açıklamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Brezilyalı kaleci görüşmede 'Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından kadro planlamasına ilişkin ilk mesajlardan biri kaleci Ederson hakkında geldi.
Geride kalan sezonda performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Brezilyalı file bekçisi için yeni yönetimin yaklaşımının farklı olduğu belirtildi.
Aziz Yıldırım ve ekibinin, deneyimli kaleciyi kadroda tutmayı planladığı ve oyuncunun yeniden en iyi seviyesine ulaşmasını hedeflediği ifade edildi.
EDERSON İÇİN KARAR NETLEŞTİ
Sarı-lacivertli yönetimin, Ederson'u kısa vadede gönderilecek isimler arasında değerlendirmediği öğrenildi.
Yeni dönemde teknik ekip ve yönetimin, tecrübeli kalecinin sahip olduğu kaliteye güvendiği ve oyuncunun yeniden takıma önemli katkı sağlayabileceğine inandığı aktarıldı.
Böylece kaleci konusunda ilk etapta istikrarın korunması yönünde bir yaklaşım benimsendi.
Aziz Yıldırım da daha önce yaptığı açıklamalarda Ederson'un önemli bir kaleci olduğunu vurgulayarak, "Ederson kalsın diyorum" sözleriyle oyuncuya desteğini açık şekilde ortaya koymuştu.
Yönetiminde yer alan Mahmut Uslu da Brezilyalı file bekçisinin gönderilmesinin gündemlerinde bulunmadığını ifade etmişti.
"SİZİN BAŞKANLIĞINIZDA SEVE SEVE KALIRIM"
Ederson, Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak kendisi hakkında yapılan açıklamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Brezilyalı kalecinin görüşmede, "Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Bu gelişme, yeni yönetimin Ederson'a bakışıyla oyuncunun takımda kalma isteğinin aynı doğrultuda olduğunu ortaya koydu.