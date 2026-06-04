Fenerbahçe Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'ya verdiği emekler için teşekkür etti.

Fenerbahçe, Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan eski futbolcusu Tuncay Şanlı ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Tuncay Şanlı Fenerbahçe'den ayrıldı

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, kulübün unutulmaz isimlerinden Tuncay Şanlı'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasında; "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe