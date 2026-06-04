Fenerbahçe Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulüp efsanesi Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli futbol adamına emekleri için teşekkür etti.
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- Fenerbahçe, Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan eski futbolcusu Tuncay Şanlı ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
- Ayrılık, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde gerçekleşti.
- Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'ya verdiği emekler için teşekkür etti.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Futbol Akademisi bünyesinde görev yapan eski futbolcusu Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, kulübün unutulmaz isimlerinden Tuncay Şanlı'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasında; "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe