Fenerbahçe'de Ümit Akdağ hamlesi! Hakan Safi anlaşma sağladı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoper oyuncusu Ümit Akdağ ile prensip anlaşmasına vardı.

Ümit Akdağ geçen sezon Alanyaspor'da 36 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Futbolcunun Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Transfer çalışmalarının Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrasında hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde adayların projeleri kadar transfer planları da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olan Hakan Safi'nin, yeni sezonun kadro yapılanması için temaslarını sürdürdüğü ve hem yıldız oyuncular hem de Süper Lig'de kendini kanıtlamış isimler üzerinde çalışmalar yaptığı belirtildi.

GENÇ STOPER LİSTENİN ÜST SIRALARINDA Hakan Safi, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ transferinde önemli mesafe kat etti. 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. Genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla dikkat çeken Ümit Akdağ, geride kalan sezonda Alanyaspor'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıkan futbolcu, sezon boyunca çıktığı 36 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.