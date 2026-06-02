Fenerbahçe'de Oğuz Aydın heyecanı! Performansı beğeni topladı

Oğuz Aydın'ın adı Trabzonspor ile anılıyordu

AZİZ YILDIRIM DA ELEŞTİRMİŞTİ

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım da kısa süre önce Oğuz Aydın'ın gelişim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, genç futbolcunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken, beklenen gelişimi gösteremediğini ve bunun üzerinde durulması gerektiğini söylemişti.

Oğuz Aydın'ın değerli bir oyuncu olduğunu belirten Yıldırım, kulübün elindeki bu potansiyeli daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etmişti. Milli takımda ortaya koyduğu performansın ardından gözler yeniden genç futbolcunun geleceğine çevrilirken, yeni sezonda alacağı rol ve forma şansı merak konusu olmaya başladı.

Görkem Ağgündüz