Fenerbahçe'de Oğuz Aydın heyecanı! Performansı beğeni topladı
Fenerbahçe'de sezon boyunca yeterince süre alamadığı yönündeki eleştirilerin odağında yer alan Oğuz Aydın, A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla yeniden gündeme geldi. Kuzey Makedonya karşısında ilk 11'de görev alan genç futbolcu, ortaya koyduğu oyunla övgü topladı.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda beklentilerin altında kaldığı yönünde değerlendirmeler yapılan ve geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan Oğuz Aydın, milli takımda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu, sağ kanattaki etkili görüntüsüyle teknik heyet ve futbol kamuoyunun dikkatini çekti.
Karşılaşma boyunca hücumdaki hareketliliği, top kullanımı ve mücadele gücüyle ön plana çıkan Oğuz Aydın, son dönemde hakkında yapılan tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Özellikle Fenerbahçe'de yeterli süre bulup bulmadığı konusu, maçın ardından yapılan yorumlarda öne çıktı.
SEZON BOYUNCA NEDEN DAHA FAZLA OYNAMADI?
Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarı Zeki Uzundurukan, Oğuz Aydın'ın performansına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Uzundurukan, milli futbolcunun Kuzey Makedonya karşısındaki görüntüsünün ardından Fenerbahçe'de neden daha fazla forma şansı bulamadığını sorguladığını belirtti.
Genç oyuncunun sahadaki enerjisi ve üretkenliğinin dikkat çektiğini ifade eden Uzundurukan, sezon boyunca kulüpte daha fazla değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş ortaya koydu. Bu yorumlar, sarı-lacivertli takımın sezon içindeki oyuncu tercihleriyle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
AZİZ YILDIRIM DA ELEŞTİRMİŞTİ
Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım da kısa süre önce Oğuz Aydın'ın gelişim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, genç futbolcunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgularken, beklenen gelişimi gösteremediğini ve bunun üzerinde durulması gerektiğini söylemişti.
Oğuz Aydın'ın değerli bir oyuncu olduğunu belirten Yıldırım, kulübün elindeki bu potansiyeli daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etmişti. Milli takımda ortaya koyduğu performansın ardından gözler yeniden genç futbolcunun geleceğine çevrilirken, yeni sezonda alacağı rol ve forma şansı merak konusu olmaya başladı.