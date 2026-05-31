Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Hedef Nathan Ake ve Robert Lewandowski
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'nin tecrübeli savunmacısı Nathan Aké için girişimlere başladığı öne sürüldü. Hakan Safi ise Robert Lewandowski'ye teklifte bulundu.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurul öncesinde transfer gündemi hareketliliğini sürdürüyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, yeni sezon kadro planlamasında savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak istediği belirtiliyor.
HEDEF NATHAN AKÉ
Sarı-lacivertlilerde savunma bölgesinin güçlendirilmesini öncelik olarak gören Aziz Yıldırım'ın listesindeki ismin Nathan Aké olduğu iddia edildi. Manchester City forması giyen Hollandalı yıldızın, seçim sonrası yapılması planlanan transfer operasyonlarının başında geldiği öne sürüldü.
ŞARTLARI SORULDU
Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi, Nathan Aké'nin transfer şartları hakkında bilgi aldı. İlk temasların kurulduğu ve oyuncunun mali koşullarının değerlendirildiği aktarıldı.
MANCHESTER CITY SATIŞA AÇIK
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City'nin, uygun bir teklif gelmesi halinde Nathan Aké'nin ayrılığına onay verebileceği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından transfer ihtimali daha ciddi bir boyut kazandı.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
Hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Nathan Aké, son yıllarda Avrupa futbolunun en istikrarlı savunmacıları arasında gösteriliyor. Tecrübesi, oyun kurulumundaki başarısı ve çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'nin savunma liderlerinden biri olarak düşünülüyor.
BU SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ
32 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla toplam 32 karşılaşmada görev yaptı. Premier Lig ve Avrupa arenasındaki tecrübesiyle öne çıkan Aké, takımının önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Nathan Aké'nin Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEÇİM SONRASI HAREKETLİ GÜNLER
Fenerbahçe'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarının daha da hızlanması bekleniyor. Nathan Aké dosyasının da yeni yönetimin ilk gündem maddelerinden biri olabileceği konuşuluyor.
HAKAN SAFİ LEWANDOWSKI'YE TEKLİF YAPTI
Sarı lacivertli ekipteki diğer başkan adayı Hakan Safi ise Robert Lewandowski'nin menajeriyle masaya oturdu. Barcelona'dan ayrılan Polonyalı golcü için teklif sunuldu.
Deneyimli forvet sezonu 19 gol ve 4 asistle tamamladı.