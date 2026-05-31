Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Hedef Nathan Ake ve Robert Lewandowski

Nathan Aké'nin Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro.

Sarı-lacivertlilerde savunma bölgesinin güçlendirilmesini öncelik olarak gören Aziz Yıldırım'ın listesindeki ismin Nathan Aké olduğu iddia edildi. Manchester City forması giyen Hollandalı yıldızın, seçim sonrası yapılması planlanan transfer operasyonlarının başında geldiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurul öncesinde transfer gündemi hareketliliğini sürdürüyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, yeni sezon kadro planlamasında savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak istediği belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City'nin, uygun bir teklif gelmesi halinde Nathan Aké'nin ayrılığına onay verebileceği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından transfer ihtimali daha ciddi bir boyut kazandı.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

Hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Nathan Aké, son yıllarda Avrupa futbolunun en istikrarlı savunmacıları arasında gösteriliyor. Tecrübesi, oyun kurulumundaki başarısı ve çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'nin savunma liderlerinden biri olarak düşünülüyor.

BU SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

32 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla toplam 32 karşılaşmada görev yaptı. Premier Lig ve Avrupa arenasındaki tecrübesiyle öne çıkan Aké, takımının önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.