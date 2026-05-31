Paolo Maldini önerdi Hakan Safi alacak! Fenerbahçe için flaş transfer iddiası
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen Paolo Maldini'nin sarı-lacivertlilere Alex Meret'i önerdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamaları kapsamında yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.
MALDINI'DEN İLK ÖNERİ
Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında danıştığı isimlerden biri olan Paolo Maldini, sarı-lacivertli kulübe önemli bir öneride bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Maldini'nin, Fenerbahçe'nin kaleci transferi için Alex Meret ismini gündeme getirdiği iddia edildi.
EDERSON SONRASI ARAYIŞ
Sarı-lacivertlilerde kaleci pozisyonuyla ilgili tartışmalar sürerken yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Özellikle son dönemde performansı eleştirilen Ederson'un geleceğinin belirsizliği, kaleci transferini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi.
HEDEF ALEX MERET
Haberlere göre Fenerbahçe'nin listesine giren isimlerden biri de Alex Meret oldu. Tecrübeli file bekçisinin performansı ve Avrupa tecrübesi nedeniyle sarı-lacivertli kurmayların dikkatini çektiği belirtiliyor.
JUVENTUS DA TAKİPTE
İtalyan basınındaki iddialara göre Alex Meret ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Yeni teknik direktörü Luciano Spalletti olan Juventus'un da başarılı kaleciyi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırabilir.
CONTE DETAYI
Öte yandan haberde, Paolo Maldini'nin daha önce teknik direktörlük konusunda da Hakan Safi'ye tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. İtalyan futbol adamının, Fenerbahçe için Antonio Conte ismini önerdiği iddia edildi.
SEÇİM SONRASI HAREKETLİ GÜNLER
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarının daha da hız kazanması bekleniyor. Kaleci transferi konusunda Alex Meret dosyasının önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği konuşuluyor.