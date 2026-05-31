Paolo Maldini önerdi Hakan Safi alacak! Fenerbahçe için flaş transfer iddiası

Alex Meret Napoli'de forma giyiyor HEDEF ALEX MERET Haberlere göre Fenerbahçe'nin listesine giren isimlerden biri de Alex Meret oldu. Tecrübeli file bekçisinin performansı ve Avrupa tecrübesi nedeniyle sarı-lacivertli kurmayların dikkatini çektiği belirtiliyor.

Alex Meret için Juventus da devrede JUVENTUS DA TAKİPTE İtalyan basınındaki iddialara göre Alex Meret ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Yeni teknik direktörü Luciano Spalletti olan Juventus'un da başarılı kaleciyi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırabilir.