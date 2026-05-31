CANLI YAYIN
Geri

Paolo Maldini önerdi Hakan Safi alacak! Fenerbahçe için flaş transfer iddiası

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen Paolo Maldini'nin sarı-lacivertlilere Alex Meret'i önerdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Paolo Maldini önerdi Hakan Safi alacak! Fenerbahçe için flaş transfer iddiası
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve transfer gündemi hareketlenmeye başladı.
  • Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni sezon planlamaları kapsamında yıldız isimlerle temaslarını sürdürüyor.
  • Hakan Safi'nin danıştığı Paolo Maldini, Fenerbahçe'ye kaleci transferi için Alex Meret'i önerdi.
  • Sarı-lacivertlilerde Ederson'un performansı eleştiriliyor ve kaleci transferi öncelikli gündem maddesi haline geldi.
  • Juventus'un da Alex Meret ile ilgilendiği ve transfer yarışının kızışabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamaları kapsamında yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Paolo Maldini, Hakan Safi'nin yakın arkadaşı

MALDINI'DEN İLK ÖNERİ

Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında danıştığı isimlerden biri olan Paolo Maldini, sarı-lacivertli kulübe önemli bir öneride bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Maldini'nin, Fenerbahçe'nin kaleci transferi için Alex Meret ismini gündeme getirdiği iddia edildi.

Ederson Fenerbahçe'den ayrılabilir

EDERSON SONRASI ARAYIŞ

Sarı-lacivertlilerde kaleci pozisyonuyla ilgili tartışmalar sürerken yönetimin alternatif isimler üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Özellikle son dönemde performansı eleştirilen Ederson'un geleceğinin belirsizliği, kaleci transferini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi.

Alex Meret Napoli'de forma giyiyor

HEDEF ALEX MERET

Haberlere göre Fenerbahçe'nin listesine giren isimlerden biri de Alex Meret oldu. Tecrübeli file bekçisinin performansı ve Avrupa tecrübesi nedeniyle sarı-lacivertli kurmayların dikkatini çektiği belirtiliyor.

Alex Meret için Juventus da devrede

JUVENTUS DA TAKİPTE

İtalyan basınındaki iddialara göre Alex Meret ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Yeni teknik direktörü Luciano Spalletti olan Juventus'un da başarılı kaleciyi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırabilir.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Antonio Conte de var

CONTE DETAYI

Öte yandan haberde, Paolo Maldini'nin daha önce teknik direktörlük konusunda da Hakan Safi'ye tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. İtalyan futbol adamının, Fenerbahçe için Antonio Conte ismini önerdiği iddia edildi.

SEÇİM SONRASI HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarının daha da hız kazanması bekleniyor. Kaleci transferi konusunda Alex Meret dosyasının önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği konuşuluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Paolo Maldini önerdi Hakan Safi alacak! Fenerbahçe için flaş transfer iddiası-7 Paolo Maldini önerdi Hakan Safi alacak! Fenerbahçe için flaş transfer iddiası-8 Paolo Maldini önerdi Hakan Safi alacak! Fenerbahçe için flaş transfer iddiası-9

Takvim Kaynak Tercihleri
Fenerbahçe'ye dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler