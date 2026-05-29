Fenerbahçe için bir forvet adayı daha! Eleştiriler peş peşe geldi

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi santrfor transferi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler için bu kez Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk iddiası ortaya atıldı.

  • Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
  • Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın santrfor transferi için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.
  • Yeni Asır'a göre, Roman Yaremchuk'un başkan adaylarından birinin transfer listesinde olduğu iddia edildi.
  • Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de Roman Yaremchuk ile ilgilendiği, ancak sonuç alınamadığı ifade edildi.
  • Seçim öncesi Yaremchuk isminin gündeme gelmesi, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlendi. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın özellikle santrfor bölgesi için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

SANTRFOR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli camiada seçim süreci yaklaşırken golcü transferi en çok konuşulan başlıkların başında geliyor. Dünya çapında birçok yıldız ismin gündeme geldiği süreçte Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya çıktı.

Roman Yaremchuk sezonu Lyon'da kiralık olarak tamamladı

ROMAN YAREMCHUK İDDİASI

Yeni Asır'da yer alan habere göre başkan adaylarından birinin transfer listesinde Roman Yaremchuk bulunuyor. Ukraynalı santrforun daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine geldiği öne sürüldü.

ARA TRANSFERDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Haberde Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Roman Yaremchuk ile ilgilendiği belirtildi. Görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrası deneyimli forvetin Olympique Lyon'a kiralık olarak gittiği ifade edildi.

Roman Yaremchuk'un transferi için eleştiriler de mevcut

TARAFTARLARDA FARKLI YORUMLAR

Fenerbahçe'de seçim öncesi golcü transferi için beklenti oldukça yüksek. Bu nedenle Yaremchuk isminin gündeme gelmesi, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

İKİNCİ FORVET PLANI

Sarı-lacivertlilerin asıl hedefinin üst düzey bir santrfor transferi olduğu belirtiliyor. Roman Yaremchuk'un ise ikinci forvet alternatifi olarak dahi listede yer almasının bazı kesimlerde memnuniyetsizlik yarattığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Kim'den fedakarlık bekliyor! Transferin önünde maaş engeli
Burak Zihni
Burak Zihni

