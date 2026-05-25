Fenerbahçe'de Farioli sürprizi! Hakan Safi'nin ilk tercihi ortaya çıktı

Farioli'nin hem Türk futboluna hakimiyeti hem de modern futbol anlayışı Safi cephesinin kararında belirleyici oldu.

İtalyan teknik adam Farioli'nin daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yapması avantaj olarak görülüyor.

Daha önce İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile yakın dost olduğunu açıklayan Safi'nin, futbol yapılanması konusunda deneyimli ismin görüşlerinden faydalanacağı belirtilmişti. Bu doğrultuda teknik direktör adayları üzerinde de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken adayların sportif planlamaları da şekilleniyor. Dernek ziyaretlerini sürdüren başkan adayı Hakan Safi, bir yandan seçim çalışmalarına devam ederken diğer yandan teknik direktör ve transfer listesini oluşturmaya başladı.

Farioli, uzun süre Türkiye'de çalıştı

FARİOLİ İSMİ ÖNE ÇIKTI

Safi'nin teknik direktör koltuğu için ilk sıraya yazdığı ismin Francesco Farioli olduğu ortaya çıktı. Son olarak Porto ile lig şampiyonluğu yaşayan genç teknik adamın, Fenerbahçe yönetim modeli için uygun bir profil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

İtalyan çalıştırıcının daha önce Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yapması da önemli avantajlardan biri olarak görülüyor. Safi'nin dernek ziyaretlerinde sık sık "Türkiye'yi tanıyan ve ligi bilen bir teknik adam istiyoruz" mesajı verdiği öğrenildi.