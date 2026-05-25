Fenerbahçe'de Farioli sürprizi! Hakan Safi'nin ilk tercihi ortaya çıktı
Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken başkan adayı Hakan Safi’nin teknik direktör planı netleşmeye başladı. Safi’nin, Porto ile şampiyonluk yaşayan İtalyan teknik adam Francesco Farioli’yi takımın başına getirmek istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken adayların sportif planlamaları da şekilleniyor. Dernek ziyaretlerini sürdüren başkan adayı Hakan Safi, bir yandan seçim çalışmalarına devam ederken diğer yandan teknik direktör ve transfer listesini oluşturmaya başladı.
Daha önce İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile yakın dost olduğunu açıklayan Safi'nin, futbol yapılanması konusunda deneyimli ismin görüşlerinden faydalanacağı belirtilmişti. Bu doğrultuda teknik direktör adayları üzerinde de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.
FARİOLİ İSMİ ÖNE ÇIKTI
Safi'nin teknik direktör koltuğu için ilk sıraya yazdığı ismin Francesco Farioli olduğu ortaya çıktı. Son olarak Porto ile lig şampiyonluğu yaşayan genç teknik adamın, Fenerbahçe yönetim modeli için uygun bir profil olarak değerlendirildiği aktarıldı.
İtalyan çalıştırıcının daha önce Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yapması da önemli avantajlardan biri olarak görülüyor. Safi'nin dernek ziyaretlerinde sık sık "Türkiye'yi tanıyan ve ligi bilen bir teknik adam istiyoruz" mesajı verdiği öğrenildi.
TÜRKİYE TECRÜBESİ ETKİLİ OLDU
Farioli'nin hem Türk futboluna hakim olması hem de Avrupa'da yükselen teknik adamlar arasında gösterilmesi, Hakan Safi cephesinin kararında belirleyici oldu. Genç yaşına rağmen modern futbol anlayışıyla dikkat çeken İtalyan teknik adamın, özellikle oyun disiplini ve sistem yaklaşımı nedeniyle ön plana çıktığı ifade edildi.
Seçim sürecinin ardından teknik direktör konusunda somut adımların atılması beklenirken, Francesco Farioli'nin adı şimdiden Fenerbahçe kulislerinde en güçlü adaylardan biri haline geldi.