İsmail Kartal'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü için açıklama! Teklifleri duyurdu
Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, geleceği, Fenerbahçe iddiaları ve kendisine yönelik eleştiriler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kartal, Avrupa ve Arap Yarımadası’ndan teklif aldığını duyurdu.
İsmail Kartal, Sporcast yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, geleceği, Fenerbahçe iddiaları ve kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.
"HAKAN SAFİ İLE HİÇ KONUŞMADIM"
Adının Fenerbahçe yönetimiyle anılmasıyla ilgili konuşan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı: "Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey'den bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım."
AVRUPA VE ARAP YARIMADASI'NDAN TEKLİF
Geleceğiyle ilgili de açıklama yapan deneyimli teknik direktör, yurt dışından teklifler aldığını söyledi. Kartal, "Avrupa'dan ve Arap Yarımadası'ndan iki teklif aldım. Şu anda süreç devam ediyor." dedi.
DZEKO VE TADIC SÖZLERİ
Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Edin Džeko ve Dušan Tadić hakkında da konuşan Kartal, oyuncularıyla güçlü iletişim kurduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Dzeko ve Tadic ile arkadaş gibiydik. Onlarla çok net konuşuyordum. Onlar da benimle konuşuyordu. Tadic bana el kaldırıp çok soru sorardı, ben de detaylı bir şekilde anlatırdım." ifadelerini kullandı.
"1 KUPAM VAR"
Kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren İsmail Kartal şu sözleri kullandı: "3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir bilsin."
"İKİNCİ SENE KURŞUNLANDIK"
İkinci döneminde yaşanan olaylara da değinen Kartal, "İkinci sene kurşunlandık." dedi.
Son dönem performansına da vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Üçüncü sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık." ifadelerini kullandı.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
İsmail Kartal'ın aldığı teklifler sonrası kariyerine hangi ülkede devam edeceği futbol kamuoyunda merak edilmeye başlandı. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını netleştirmesi bekleniyor.