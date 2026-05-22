Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Aziz Yıldırım, yaklaşan seçim öncesinde yönetim kurulunda yer alacak isimleri açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte seçim atmosferi sürerken, listede dikkat çeken iş insanları ve eski yöneticiler yer aldı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi hareketlilik devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi kamuoyuyla paylaşılırken, seçim sürecinde kulübün geleceğinde söz sahibi olması planlanan isimler de netleşmiş oldu.
Kulüp tüzüğüne göre seçimden 72 saat öncesine kadar yönetim listelerinde değişiklik yapılabilmesi mümkün olurken, Yıldırım cephesinin açıkladığı kadro camiada geniş yankı uyandırdı. Daha önce kulüpte yöneticilik yapan isimlerin yanı sıra iş dünyasından birçok kişinin de listede yer aldığı görüldü.
ASİL LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Aziz Yıldırım'ın açıkladığı asil yönetim kurulu listesinde Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosif yer aldı.
Özellikle Mahmut Uslu ve Nihat Özbağı gibi daha önce Fenerbahçe yönetiminde aktif görev alan isimlerin yeniden listede bulunması dikkat çekti. Yönetim yapılanmasının, tecrübeli isimlerle yeni yüzlerin bir araya getirildiği bir model üzerinden oluşturulduğu görüldü.
YEDEK ÜYELER DE AÇIKLANDI
Yedek yönetim kurulu listesinde ise Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit yer aldı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçim sürecinde adayların listelerinde son düzenlemeleri yapabilmesi için 72 saatlik süre bulunuyor. Bu nedenle seçim tarihi yaklaşırken yönetim kadrolarında yeni değişikliklerin yaşanma ihtimali de devam ediyor.