Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı! Dünya Kupası sonrası West Ham

28 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde Avrupa ve Meksika'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık kararları netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili süreç tamamlandı.

Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, deneyimli orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı. Yönetimin Alvarez ile yaptığı görüşmede oyuncuya gelecek sezon takımda düşünülmediğinin aktarıldığı belirtildi.