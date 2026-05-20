Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı! Dünya Kupası sonrası West Ham
Fenerbahçe, sezon başında West Ham United’dan kiraladığı Edson Alvarez için kararını verdi. Sarı-lacivertli yönetim, Meksikalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alırken futbolcuya da ayrılık bilgisi iletildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılık kararları netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili süreç tamamlandı.
Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, deneyimli orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı. Yönetimin Alvarez ile yaptığı görüşmede oyuncuya gelecek sezon takımda düşünülmediğinin aktarıldığı belirtildi.
MİLLİ TAKIMA KATILDI
Haberde, Edson Alvarez'in Fenerbahçe'den ayrılık süreci öncesinde kulüpten özel izin aldığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı kampına katıldığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekipte teknik heyetin yeni sezon yapılanmasında orta saha rotasyonunda farklı profillere yönelmek istediği, bu nedenle Alvarez için kalıcı transfer adımı atılmadığı öğrenildi.
WEST HAM'A DÖNÜYOR
Edson Alvarez'in milli takım sürecinin ardından bonservisinin bulunduğu West Ham United'a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz kulübünün de Meksikalı futbolcuyu gelecek sezon kadro planlamasında değerlendirmediği öne sürüldü.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminde Avrupa'dan ve Meksika'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenirken oyuncunun geleceğine ilişkin kararın Dünya Kupası hazırlık sürecinin ardından netleşeceği aktarıldı.