Aziz Yıldırım'dan kritik forvet ve teknik direktör açıklaması: "Gece yarısı görüşme var"
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, santrfor transferi için gece yarısı kritik bir toplantı yapacaklarını söyledi.
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör ve transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya birlik mesajı verirken santrfor transferi için gece yarısı kritik bir görüşme yapılacağını duyurdu.
İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;
"Fenerbahçe'ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek. 12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız. Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor."
TEKNİK DİREKTÖR VE FORVET
"Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak. Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!"