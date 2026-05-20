Aziz Yıldırım'dan kritik forvet ve teknik direktör açıklaması: "Gece yarısı görüşme var"

Aziz Yıldırım'ın hedefi şampiyonluk

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

"Fenerbahçe'ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek. 12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız. Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor."