Antonio Conte Fenerbahçe'ye imza atacak mı? Kararını duyurdular
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim için heyecan giderek artıyor. İki adayın yarışacağı gün öncesinde teknik direktör konusunda verecekleri karar merakla bekleniyor. Adaylardan Hakan Safi'nin, Napoli'de çalışan ve daha önce Sadettin Saran ile anlaşan Antonio Conte'nin peşinde olduğu biliniyordu. İtalyan antrenör, geleceği hakkında kararını verdi.
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi teknik direktör gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olan Antonio Conte ile ilgili İtalya'dan flaş bir gelişme geldi.
BAŞKANA İLETTİ
Ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Antonio Conte, sezon sonunda S.S.C. Napoli'den ayrılma kararı aldı.
Haberde, İtalyan teknik adamın bu kararını yaklaşık bir ay önce Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e ilettiği belirtildi.
Conte'nin kulüpten herhangi bir tazminat almadan ayrılacağı ifade edildi.
HAKAN SAFİ DEVREDE
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, teknik direktörlük görevi için Antonio Conte ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.
İlk temasların olumlu geçtiği ve Safi cephesinin süreçten umutlu olduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertli camiada seçim öncesi teknik direktör hamlesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
MALDINI DETAYI
Hakan Safi'nin futbol yapılanması için Paolo Maldini ile de anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Safi yönetiminin, sportif akıl ve teknik direktör yapılanmasını Avrupa çapında güçlü isimlerle oluşturmayı planladığı konuşuluyor.
SARAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Antonio Conte'nin adı daha önce de Fenerbahçe ile gündeme gelmişti.
İtalyan teknik adamın, mevcut başkan adaylarından Sadettin Saran ile Milano'da bir araya geldiği ve görüşmeye ait fotoğrafların basına yansıdığı hatırlatıldı.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
56 yaşındaki teknik adam kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi önemli kulüpleri çalıştırdı.
Conte, teknik adamlık kariyerinde 5 Serie A şampiyonluğu, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası kazandı.