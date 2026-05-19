Antonio Conte Fenerbahçe'ye imza atacak mı? Kararını duyurdular

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi teknik direktör gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olan Antonio Conte ile ilgili İtalya'dan flaş bir gelişme geldi.

BAŞKANA İLETTİ

Ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Antonio Conte, sezon sonunda S.S.C. Napoli'den ayrılma kararı aldı.

Haberde, İtalyan teknik adamın bu kararını yaklaşık bir ay önce Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e ilettiği belirtildi.

Conte'nin kulüpten herhangi bir tazminat almadan ayrılacağı ifade edildi.