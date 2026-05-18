Fenerbahçe'de Semedo kararı! Yüksek maliyet sonucu ayrılık gündemde

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali bulunan isimlerden biri Nelson Semedo oldu. Yönetimin, maaş yükünü azaltmak amacıyla bazı oyuncularla yolları ayırmayı planladığı, bu kapsamda Portekizli futbolcunun durumunun masaya yatırıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 4 milyon 800 bin euro kazanan Semedo'nun maliyetinin yüksek bulunduğu belirtildi. Yönetimin, deneyimli sağ bek için yaz transfer döneminde gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV YAPTI Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 40 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken 3 de asist üretti. Teknik heyetin kadro planlamasında sağ bek rotasyonunu yeniden şekillendirmeyi düşündüğü belirtilirken, Semedo'ya Avrupa ve Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu konuşuluyor.