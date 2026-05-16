Jorge Jesus’tan ayrılık kararı! Fenerbahçe iddiası yeniden gündemde
Suudi Arabistan basınına göre Jorge Jesus, sezon sonunda Al Nassr’daki görevini bırakma kararı aldı. Portekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili en dikkat çeken detay ise Fenerbahçe cephesinden geldi. Sarı-lacivertlilerin hazırladığı teklifin, Jesus’un kariyerindeki en yüksek maaşı içerebileceği öne sürüldü.
Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre deneyimli teknik adam, sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılma kararı aldı. Haberde, 71 yaşındaki çalıştırıcının bu kararını kulüp yöneticilerine ilettiği belirtildi.
Portekizli teknik adamın, Suudi Arabistan'daki kariyerini noktalamak için doğru dönemin geldiğini düşündüğü ve ayrılık kararını Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yönetime bildirdiği aktarıldı. Final mücadelesi cumartesi günü oynanacak. Aynı gün ligde Al Hilal'in Neom karşısında puan kaybetmesi halinde Al Nassr'ın şampiyonluk ihtimali de devam edecek.
FİNAL HEDEFİYLE VEDA PLANI
Haberde Jorge Jesus'un sezonu iki büyük kupayla tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın hem Asya Şampiyonlar Ligi zaferi hem de Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğunu kazanarak bölgedeki görevine güçlü bir kapanış yapmak istediği belirtildi.
Öte yandan Jorge Jesus'un önünde farklı ülkelerden çeşitli tekliflerin bulunduğu kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının yeni adresiyle ilgili kararını ise Suudi Arabistan'daki sürecin tamamen sona ermesinin ardından vereceği aktarıldı.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME İDDİASI
A Bola'nın haberinde Fenerbahçe detayı da öne çıktı. Sarı-lacivertli kulübün Jorge Jesus ile yeniden temas kurduğu ve tarafların mayıs ayı sonunda Lizbon'da bir görüşme gerçekleştirebileceği iddia edildi.
Haberde Fenerbahçe yönetiminin hazırladığı teklifin Jorge Jesus açısından oldukça cazip olduğu ifade edilirken, önerilecek maaşın Portekizli teknik adamın kariyerindeki en yüksek ücret seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Bu rakamın, Jesus'un Al Hilal döneminde kazandığı yıllık 15 milyon euronun da üzerine çıkabileceği ileri sürüldü.
PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İHTİMALİ
Jorge Jesus'un adı yalnızca kulüp takımlarıyla değil, Portekiz Milli Takımı ile de anılmaya devam ediyor. Portekiz futbol kamuoyunda, Dünya Kupası sonrasında Roberto Martinez ile yolların ayrılması halinde deneyimli teknik adamın milli takımın başına geçebileceği konuşuluyor.
Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın Jorge Jesus'u milli takım görevi için düşündüğü yönündeki iddiaların ülkede gündemde olduğu ifade edildi.