Jorge Jesus’tan ayrılık kararı! Fenerbahçe iddiası yeniden gündemde

Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre deneyimli teknik adam, sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılma kararı aldı. Haberde, 71 yaşındaki çalıştırıcının bu kararını kulüp yöneticilerine ilettiği belirtildi. Portekizli teknik adamın, Suudi Arabistan'daki kariyerini noktalamak için doğru dönemin geldiğini düşündüğü ve ayrılık kararını Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yönetime bildirdiği aktarıldı. Final mücadelesi cumartesi günü oynanacak. Aynı gün ligde Al Hilal'in Neom karşısında puan kaybetmesi halinde Al Nassr'ın şampiyonluk ihtimali de devam edecek.

FİNAL HEDEFİYLE VEDA PLANI Haberde Jorge Jesus'un sezonu iki büyük kupayla tamamlamayı hedeflediği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın hem Asya Şampiyonlar Ligi zaferi hem de Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğunu kazanarak bölgedeki görevine güçlü bir kapanış yapmak istediği belirtildi. Öte yandan Jorge Jesus'un önünde farklı ülkelerden çeşitli tekliflerin bulunduğu kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının yeni adresiyle ilgili kararını ise Suudi Arabistan'daki sürecin tamamen sona ermesinin ardından vereceği aktarıldı.