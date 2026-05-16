Oğuz Aydın için Göztepe iddiası! Transfer ihtimali güçlendi
Göztepe'nin, Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İzmir ekibinin anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek için de çalışma yaptığı belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Göztepe, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı kiralama formülüyle transfer etmek istiyor.
- Yönetim, yapılacak anlaşmaya satın alma opsiyonu eklemek için girişimlerde bulunuyor.
- Oğuz Aydın, düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaşıyor.
- Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılma hedefi, oyuncu için önemli bir etken olarak görülüyor.
- Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların, rotasını Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a çevirdiği ileri sürüldü.
Yeni Asır'ın haberine göre İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralama formülüyle transfer etmek istiyor. Yönetimin, yapılacak anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklemek adına girişimlerde bulunduğu aktarıldı.
DÜZENLİ FORMA ŞANSI DETAYI
Haberde, Oğuz Aydın'ın da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi. Sarı-lacivertli ekipte geleceği henüz netlik kazanmayan deneyimli oyuncunun, kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedeflediği belirtildi.
Göztepe'nin önümüzdeki sezon için Avrupa kupalarına katılma hedefinin de oyuncu cephesinde önemli bir etken olduğu kaydedildi. Teknik heyetin, hücum hattında alternatifli bir yapı oluşturmak istediği ve Oğuz Aydın profilini bu planlamaya uygun gördüğü öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olarak gösterilen futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplam 38 karşılaşmada görev yaptı.
Bu maçların 11'inde ilk 11'de sahaya çıkan Oğuz Aydın, sezonu 3 asistlik katkıyla tamamladı. Transfer sürecine ilişkin resmi görüşmelerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.