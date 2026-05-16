Oğuz Aydın için Göztepe iddiası! Transfer ihtimali güçlendi

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Yeni Asır'ın haberine göre İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralama formülüyle transfer etmek istiyor. Yönetimin, yapılacak anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklemek adına girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Oğuz Aydın'ın adı Trabzonspor ile de anılıyor.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI DETAYI

Haberde, Oğuz Aydın'ın da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi. Sarı-lacivertli ekipte geleceği henüz netlik kazanmayan deneyimli oyuncunun, kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedeflediği belirtildi.

Göztepe'nin önümüzdeki sezon için Avrupa kupalarına katılma hedefinin de oyuncu cephesinde önemli bir etken olduğu kaydedildi. Teknik heyetin, hücum hattında alternatifli bir yapı oluşturmak istediği ve Oğuz Aydın profilini bu planlamaya uygun gördüğü öğrenildi.