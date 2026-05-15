Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı: Ruben Amorim
Fenerbahçe’de başkanlık seçim süreci sürerken teknik direktör adayları da netleşmeye başladı. Hakan Safi’nin listesinde daha önce Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’nın yer aldığı konuşulurken, son olarak Ruben Amorim’in de adaylar arasına girdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreci yalnızca başkan adayları üzerinden değil, yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktör üzerinden de şekilleniyor.
Başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde yer aldığı belirtilen isimler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, listeye Avrupa futbolunun dikkat çeken çalıştırıcılarından Ruben Amorim'in de eklendiği iddia edildi.
AMORIM İSMİ ÖNE ÇIKTI
Son yıllarda Avrupa futbolunun yükselen teknik adamları arasında gösterilen Ruben Amorim, özellikle Sporting CP dönemindeki başarılarıyla adından söz ettirdi. Portekiz ekibini 2020/21 ve 2023/24 sezonlarında lig şampiyonluğuna taşıyan Amorim, aynı dönemde iki kez Portekiz Lig Kupası'nı kazanırken 2021/22 sezonunda da Süper Kupa sevinci yaşadı.
Teknik direktörlük kariyerindeki çıkışını SC Braga'da yapan Portekizli çalıştırıcı, 2019/20 sezonunda Portekiz Kupası'nı kazanarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans, Amorim'i kısa sürede Avrupa'nın en çok konuşulan teknik adamlarından biri haline getirdi.
3'LÜ SİSTEMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Modern futbol anlayışıyla öne çıkan Ruben Amorim, özellikle 3-4-2-1 sistemiyle tanınıyor. Ön alan baskısını esas alan oyun yapısını tercih eden Portekizli teknik adam, savunmadan pasla çıkış ve geçiş oyunundaki organizasyonlarıyla dikkat çekiyor. Sporting döneminde birçok genç oyuncunun gelişiminde önemli rol oynayan Amorim'in, oyuncu gelişimine verdiği önem de öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Portekizli teknik adam son olarak Manchester United'da görev yaptı. Fenerbahçe'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından teknik direktör konusunda resmi adımların hız kazanması bekleniyor.