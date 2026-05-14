Aziz Yıldırım'dan stat vaadi! Camp Nou örnek alınacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın stat projesi yeniden gündeme geldi ve kapasite artırma çalışması öncelikli projeler arasında yer alacak.

Yıldırım'ın projesi, mevcut stadın yerinde genişletilerek kapasitenin 65 bin seviyesine çıkarılmasını hedefliyor.

Projede, daha önce Camp Nou'da çalışan uluslararası mühendislik ekipleriyle işbirliği yapılması planlanıyor.

Nihat Özdemir'in de katkı vereceği çalışmanın etap etap yürütülmesi öngörülüyor.

Projenin seçim sürecinin ardından detaylı şekilde kamuoyuna sunulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın stat projesi yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte 2024 yılında gerçekleştirilen genel kurulda açıklanan kapasite artırma çalışmasının, Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde öncelikli projeler arasında yer alacağı öğrenildi. Yıldırım'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı projede, mevcut stadın yerinde genişletilmesi hedefleniyor. Yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı'nın detaylarını anlattığı çalışmada, tribün düzenlemeleri ve yapısal genişleme adımlarıyla kapasitenin 65 bin seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Aziz Yıldırım, başkanlığa aday oldu.

CAMP NOU EKİBİYLE ÇALIŞILACAK Hazırlanan projede uluslararası deneyime sahip mühendislik ekiplerinin görev alması amaçlanıyor. Daha önce İspanya'daki Camp Nou projesinde çalışan ekiplerle temas kurulurken, stat büyütme sürecinde aynı teknik kadrolardan destek alınması planlanıyor. Projeye Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden iş insanı Nihat Özdemir'in de katkı vereceği ifade edildi. Çalışmanın, mevcut stadın bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olması nedeniyle mühendislik ve inşaat planlamasının etap etap yürütülmesi öngörülüyor.