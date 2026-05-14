Aziz Yıldırım'dan stat vaadi! Camp Nou örnek alınacak
Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım, yeniden göreve gelmesi halinde stat kapasitesini artırmaya yönelik projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Daha önce genel kurulda tanıtılan çalışma kapsamında Chobani Stadı’nın kapasitesinin 65 bine çıkarılması planlanırken, projeye iş insanı Nihat Özdemir’in de destek vereceği belirtildi.
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın stat projesi yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte 2024 yılında gerçekleştirilen genel kurulda açıklanan kapasite artırma çalışmasının, Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde öncelikli projeler arasında yer alacağı öğrenildi.
Yıldırım'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı projede, mevcut stadın yerinde genişletilmesi hedefleniyor. Yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı'nın detaylarını anlattığı çalışmada, tribün düzenlemeleri ve yapısal genişleme adımlarıyla kapasitenin 65 bin seviyesine çıkarılması planlanıyor.
CAMP NOU EKİBİYLE ÇALIŞILACAK
Hazırlanan projede uluslararası deneyime sahip mühendislik ekiplerinin görev alması amaçlanıyor. Daha önce İspanya'daki Camp Nou projesinde çalışan ekiplerle temas kurulurken, stat büyütme sürecinde aynı teknik kadrolardan destek alınması planlanıyor.
Projeye Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden iş insanı Nihat Özdemir'in de katkı vereceği ifade edildi. Çalışmanın, mevcut stadın bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olması nedeniyle mühendislik ve inşaat planlamasının etap etap yürütülmesi öngörülüyor.
HEDEF 65 BİN KAPASİTE
Aziz Yıldırım cephesinin projedeki temel hedeflerinden biri, artan taraftar talebine karşılık verebilecek daha yüksek kapasiteli bir stat yapısına ulaşmak.
Yapılacak düzenlemelerle birlikte Chobani Stadı'nın yaklaşık 65 bin seyirci kapasitesine çıkarılması hedeflenirken, projenin seçim sürecinin ardından detaylı şekilde yeniden kamuoyuna sunulması bekleniyor.