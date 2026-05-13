Fenerbahçe'ye 2 Kosovalı birden! Transferi o isim bitirecek

Toplamda 6 yüksek profilli transfer hedefleyen Yıldırım, kaleci, iki stoper, sağ bek, orta saha ve kanat hattına odaklanıyor.

Aziz Yıldırım, Zhegrova transferinde Juventus ile de temas kurmayı düşünüyor.

Edon Zhegrova'nın adı Trabzonspor ile de anılıyor

HEDEFTE ZHEGROVA VAR

Milliyet'in haberine göre Aziz Yıldırım, sağ kanat bölgesi için Edon Zhegrova ismini gündemine aldı. 27 yaşındaki Kosovalı futbolcunun transferi için önce oyuncu tarafıyla temas kurulmasının planlandığı belirtildi. Haberde, yıldız futbolcunun ikna edilmesinin ardından kulübüyle resmi görüşmelere başlanacağı ifade edildi.

JUVENTUS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaya göre Yıldırım cephesi, Zhegrova transferinde daha sonra Juventus ile temas kurmayı planlıyor. Kosovalı yıldızın özellikle bire birdeki etkinliği, sürati ve hücumdaki üretkenliği nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.