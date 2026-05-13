Fenerbahçe'ye 2 Kosovalı birden! Transferi o isim bitirecek

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın, sağ kanat transferi için Edon Zhegrova’yı gündemine aldığı öne sürüldü. Yıldırım’ın ayrıca Vedat Muriqi’i yeniden sarı-lacivertli formayla buluşturmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer iddiaları gündemi hareketlendirmeye devam ediyor.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, geçtiğimiz ay düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında eleştirdiği sağ kanat transferi için yeni hedefini belirlediği öne sürüldü.

Edon Zhegrova'nın adı Trabzonspor ile de anılıyor

HEDEFTE ZHEGROVA VAR

Milliyet'in haberine göre Aziz Yıldırım, sağ kanat bölgesi için Edon Zhegrova ismini gündemine aldı. 27 yaşındaki Kosovalı futbolcunun transferi için önce oyuncu tarafıyla temas kurulmasının planlandığı belirtildi. Haberde, yıldız futbolcunun ikna edilmesinin ardından kulübüyle resmi görüşmelere başlanacağı ifade edildi.

JUVENTUS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaya göre Yıldırım cephesi, Zhegrova transferinde daha sonra Juventus ile temas kurmayı planlıyor. Kosovalı yıldızın özellikle bire birdeki etkinliği, sürati ve hücumdaki üretkenliği nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.

Vedat Muriqi Süper Lig'e dönebilir

MURIQI YENİDEN GÜNDEMDE

Transfer planlamasında yalnızca Zhegrova'nın olmadığı belirtildi. Aziz Yıldırım'ın, daha önce sarı-lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi'i yeniden Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği öne sürüldü.

6 YÜKSEK PROFİLLİ TRANSFER PLANI

Haberde eski başkanın toplamda 6 yüksek profilli transfer hedeflediği ifade edildi. Transfer yapılması planlanan bölgelerin ise kaleci, iki stoper, sağ bek, orta saha ve kanat hattı olduğu aktarıldı.

Dorgeles Nene performansıyla eleştirilerin hedefi oldu

NENE ELEŞTİRİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında yapılan sağ kanat transferini eleştirmişti. Tecrübeli futbol adamının, yeni sezonda daha atletik ve skor katkısı yüksek bir kanat oyuncusu istediği belirtiliyor.

Burak Zihni

