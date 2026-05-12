Fenerbahçe'de belirsizlik! Real Betis Sofyan Amrabat için kararını verdi

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, La Liga'da oynanacak Elche maçı öncesinde Amrabat'ın durumu hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, oyuncunun bonservisinin alınması ya da kiralık sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili kararın sezon sonunda verileceğini ifade etti.

Sofyan Amrabat sezonu Real Betis'te geçirdi

"TAKIMA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

Pellegrini açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sezonu bitireceğiz ve bittiğinde önce nerede bitireceğimizi, ardından da kadro değişikliklerini konuşacağız. Transferler, satışlar, sözleşmesi bitenler... Bu gelecekte tartışılacak bir konu. Ancak şüphesiz Sofyan, ihtiyaç duyduğumuz o pozisyonda takıma çok büyük katkı sağladı."

Şilili teknik adam ayrıca Marc Roca ve Altimira'nın da aynı bölgede oynayabildiğini ancak Amrabat'ın rolünün kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.