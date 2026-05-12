Fenerbahçe'de belirsizlik! Real Betis Sofyan Amrabat için kararını verdi
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'den kiraladıkları Sofyan Amrabat’ın geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda verileceğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Sofyan Amrabat hakkında İspanya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 2025-2026 sezonunu kiralık olarak yeşil beyazlı ekipte geçiren Faslı yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor.
PELLEGRINI KARARINI AÇIKLADI
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, La Liga'da oynanacak Elche maçı öncesinde Amrabat'ın durumu hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, oyuncunun bonservisinin alınması ya da kiralık sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili kararın sezon sonunda verileceğini ifade etti.
"TAKIMA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI"
Pellegrini açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sezonu bitireceğiz ve bittiğinde önce nerede bitireceğimizi, ardından da kadro değişikliklerini konuşacağız. Transferler, satışlar, sözleşmesi bitenler... Bu gelecekte tartışılacak bir konu. Ancak şüphesiz Sofyan, ihtiyaç duyduğumuz o pozisyonda takıma çok büyük katkı sağladı."
Şilili teknik adam ayrıca Marc Roca ve Altimira'nın da aynı bölgede oynayabildiğini ancak Amrabat'ın rolünün kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.
12 MİLYON EURO OPSİYON
İspanyol ekibinin, Fenerbahçe ile yapılan anlaşma kapsamında 12 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.
BETIS PERFORMANSI
Sofyan Amrabat, bu sezon Real Betis formasıyla toplam 21 maçta görev aldı. Faslı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.