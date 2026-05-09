İkinciliklerin takımı Fenerbahçe! Kanarya'nın yaşadığı kader şaşırttı

F.Bahçe, G.Saray’ın şampiyon olduğu 12 sezon ligi ikinci bitirdi. Kanarya; Bursa, Beşiktaş ve Trabzon’un şampiyon olduğu sezonlarda da zirveyi kaçırdı. 30 yıllık süreçte, Sarı-Lacivertliler adına “aynı kaderi yaşıyor” yorumları gündeme taşındı.

  • Galatasaray son 30 yılda 16 kez şampiyon olurken, Fenerbahçe bu dönemlerde 12 kez ikinci sırada yer aldı.
  • Fenerbahçe'nin toplamda 15 ikincilik yaşadığı son 30 yılda, Galatasaray dışında Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor da şampiyon oldu.
  • Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda Bursaspor'un, 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın ve 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un ardından ligi ikinci sırada tamamladı.
  • Bu süreçte Fenerbahçe 6 kez şampiyonluk elde ederken, Galatasaray 16 kez mutlu sona ulaştı.
  • Ortaya çıkan istatistikler, futbol kamuoyunda 'Yine aynı senaryo' yorumlarına neden oldu.

Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlamasıyla birlikte dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın mutlu sona ulaştığı son 30 yıllık süreçte, Fenerbahçe adeta aynı kaderi yaşamaya devam etti. Ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda "Yine aynı senaryo" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler, son 30 yılda Galatasaray'ın şampiyon olduğu tam 12 sezonda ligi ikinci sırada bitirdi.

Fenerbahçe'nin ikincilikleri taraftarlarını üzdü

TOPLAM 15 İKİNCİLİK

SON 30 yıldaki toplam ikincilik sayısı ise 15. Bu ikinciliklerin diğerlerlerinde 2009-10 sezonunda Bursa tarihi zafere ulaşırken, Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. 2015-16'da ipi Beşiktaş göğüslerken, 2021-22'de Trabzon kupayı almıştı. Kanarya'nın bu süreçte 6 şampiyonluğu mevcut. Cimbom ise 16 kez şampiyon oldu.

