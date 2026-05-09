Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlamasıyla birlikte dikkat çeken bir istatistik gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın mutlu sona ulaştığı son 30 yıllık süreçte, Fenerbahçe adeta aynı kaderi yaşamaya devam etti. Ortaya çıkan tablo, futbol kamuoyunda "Yine aynı senaryo" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler, son 30 yılda Galatasaray'ın şampiyon olduğu tam 12 sezonda ligi ikinci sırada bitirdi.
TOPLAM 15 İKİNCİLİK
SON 30 yıldaki toplam ikincilik sayısı ise 15. Bu ikinciliklerin diğerlerlerinde 2009-10 sezonunda Bursa tarihi zafere ulaşırken, Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. 2015-16'da ipi Beşiktaş göğüslerken, 2021-22'de Trabzon kupayı almıştı. Kanarya'nın bu süreçte 6 şampiyonluğu mevcut. Cimbom ise 16 kez şampiyon oldu.