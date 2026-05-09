Galatasaray son 30 yılda 16 kez şampiyon olurken, Fenerbahçe bu dönemlerde 12 kez ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin toplamda 15 ikincilik yaşadığı son 30 yılda, Galatasaray dışında Bursaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor da şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda Bursaspor'un, 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın ve 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un ardından ligi ikinci sırada tamamladı.

Bu süreçte Fenerbahçe 6 kez şampiyonluk elde ederken, Galatasaray 16 kez mutlu sona ulaştı.