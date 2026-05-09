Fenerbahçe'de Ederson'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Brezilyalı kalecinin 12 milyon Euro'luk maaşı, transfer sürecinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok konuşulacak dosyalarından biri Ederson olacak. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı kalecinin geleceği belirsizliğini korurken, ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.
EDERSON AYRILMAK İSTİYOR
ESPN'in haberine göre Fenerbahçe'de mutsuz olan Ederson, kulüpten ayrılmak istiyor. 32 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası sonrasına bırakacağı ifade edildi.
Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin olan tecrübeli file bekçisinin, turnuva sonrası seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.
12 MİLYON EURO MAAŞ ENGELİ
Ederson'un transferinin önündeki en büyük sorun maaşı olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'de yıllık 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı kalecinin bu rakamı, özellikle ülkesine dönüş ihtimalini zorlaştırıyor.
Ederson'un Brezilya'ya dönmek istemesi halinde maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerekecek.
SAO PAULO DETAYI
Tecrübeli kalecinin altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya büyük bir sevgi beslediği belirtiliyor. Ancak mevcut ekonomik şartlar nedeniyle Ederson'un kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimalinin daha güçlü olduğu vurgulanıyor.
PERFORMANSI TARTIŞILIYOR
Ederson'un Fenerbahçe kariyerindeki performansı da tartışma konusu oldu. Özellikle Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı gol, sarı-lacivertlilerin yaşadığı puan kaybında belirleyici anlardan biri olarak değerlendirildi.
Brezilyalı kaleci, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza aldı.
SEZON KARNESİ
Ederson bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta görev yaptı. 32 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 35 gol gördü ve 13 maçta gole izin vermedi.
Sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un kontratında 1 yıllık opsiyon da yer alıyor. Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.