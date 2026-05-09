Ederson'un maaş yükü sebebiyle net bir talibi bulunmuyor

SAO PAULO DETAYI

Tecrübeli kalecinin altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya büyük bir sevgi beslediği belirtiliyor. Ancak mevcut ekonomik şartlar nedeniyle Ederson'un kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimalinin daha güçlü olduğu vurgulanıyor.

PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Ederson'un Fenerbahçe kariyerindeki performansı da tartışma konusu oldu. Özellikle Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı gol, sarı-lacivertlilerin yaşadığı puan kaybında belirleyici anlardan biri olarak değerlendirildi.

Brezilyalı kaleci, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza aldı.