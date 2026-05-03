Fenerbahçe'de sezon sonu planlaması belirsizlik içinde şekilleniyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrılırken, başkan Sadettin Saran'ın kulübü 6-7 Haziran'da seçime götürme kararı yeni sezon planlarını doğrudan etkiledi.
FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM BELİRSİZLİĞİ
Galatasaray derbisinin ardından alınan kararlarla Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik yapılanma yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadro planlaması, seçim sonrası oluşacak yönetim ve göreve gelecek teknik direktör doğrultusunda şekillenecek.
Bu süreçte takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer iddiaları da artmaya başladı.
EDERSON İÇİN AYRILIK İHTİMALİ
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri Ederson oldu. Çaykur Rizespor maçında yaptığı kritik hatayla tepki çeken Brezilyalı kaleci, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından taraftarlardan özür dilemişti.
PFDK'dan 3 maç men cezası alan Ederson'un, Fenerbahçe kariyerindeki son maçına Galatasaray karşısında çıkmış olabileceği belirtiliyor.
AL-NASSR DEVREYE GİRDİ
Brezilya basınında yer alan habere göre Ederson için Suudi Arabistan'dan yeni bir talip çıktı. Al-Hilal'in ardından Cristiano Ronaldo'nun da hissedarı olduğu Al-Nassr'ın 32 yaşındaki kalecinin durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.
Suudi ekibinin transfer için şartları zorlamaya hazırlandığı ve oyuncunun sözleşme detaylarını değerlendirdiği aktarıldı.
22 MİLYON EURO ŞARTI
Fenerbahçe'nin, sözleşmesinde 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ederson'u bu bedelin peşin ve eksiksiz ödenmesi halinde bırakmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor.
Bu rakam Brezilya kulüpleri için zorlayıcı görünse de Suudi Arabistan temsilcileri açısından ciddi bir engel olarak değerlendirilmiyor.
BREZİLYA'DAN DA TAKİP VAR
Haberde bir Brezilya kulübünün de Ederson'un durumunu takip ettiği belirtildi. Ancak ekonomik şartlar nedeniyle Suudi Arabistan ekiplerinin transfer yarışında daha avantajlı olduğu değerlendiriliyor.