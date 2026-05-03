Cristiano Ronaldo, Al-Nassr kulübünün yüzde 15'ine sahip AL-NASSR DEVREYE GİRDİ Brezilya basınında yer alan habere göre Ederson için Suudi Arabistan'dan yeni bir talip çıktı. Al-Hilal'in ardından Cristiano Ronaldo'nun da hissedarı olduğu Al-Nassr'ın 32 yaşındaki kalecinin durumunu yakından takip ettiği iddia edildi. Suudi ekibinin transfer için şartları zorlamaya hazırlandığı ve oyuncunun sözleşme detaylarını değerlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Ederson için 22 milyon euro istiyor 22 MİLYON EURO ŞARTI Fenerbahçe'nin, sözleşmesinde 22 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ederson'u bu bedelin peşin ve eksiksiz ödenmesi halinde bırakmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor. Bu rakam Brezilya kulüpleri için zorlayıcı görünse de Suudi Arabistan temsilcileri açısından ciddi bir engel olarak değerlendirilmiyor.