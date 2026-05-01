Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber! Başakşehir maçında yok Konyaspor maçı şüpheli

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar’ın, Beşiktaş maçından bu yana ciddi bir sakatlıkla oynadığı ortaya çıktı. Kulüp doktorları, Slovak stoperin Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceğini bildirdi. Slovak savunmacının Konyaspor karşılaşmasında oynama ihtimalinin de düşük olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekipte savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar'ın sağlık durumu netlik kazandı. Deneyimli futbolcunun, Beşiktaş maçından itibaren iki tendon yırtığı içeren kas sakatlığıyla sahada yer aldığı öğrenildi.

Buna rağmen takımını yalnız bırakmayan oyuncunun, bu süreçte performansının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde kaldığı belirtildi.

Skriniar sakatlığının ardından tam iyileşmeden maçlara çıktı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Skriniar'ın, Trendyol Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Oyuncunun mevcut durumunun riske edilmemesi adına dinlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Skriniar'ın olmadığı maçlarda zorlanıyor.
KONYA MAÇI ŞÜPHELİ

Skriniar'ın, sakatlığına rağmen sahada kalma isteğinin durumu zorlaştırdığı ve her geçen maçta ağrılarının arttığı belirtildi. Slovak savunmacının Konyaspor karşılaşmasında oynama ihtimalinin de düşük olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev alan 31 yaşındaki stoper, savunmadaki katkısının yanı sıra 2 gol kaydetti. Teknik heyetin, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ettiği bildirildi.

