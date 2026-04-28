Derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile vedalaşan Fenerbahçe'de, yeni hoca konusunda görüş ayrılıkları gündeme geldi. Yönetim ve camia içinde yapılacak tercih üzerine farklı yaklaşımlar öne çıkarken, teknik yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Bir kesim, takımın başına yerli bir teknik direktör getirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu görüşte olanlar, daha önce kulüpte görev yapan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi isimlerin öne çıktığını belirtiyor. Yerli teknik adam tercihinin, lig dinamiklerine uyum ve kısa sürede etki açısından avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.

Aykut Kocaman göreve talip.

YABANCI ADAYLAR ÖNE ÇIKIYOR

Diğer tarafta ise üst düzey yabancı teknik direktörlerle anlaşılması gerektiğini savunan bir grup bulunuyor. Bu doğrultuda Napoli'den Antonio Conte, Liverpool sonrası kariyerine ara veren Jürgen Klopp ve Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso gibi isimler gündeme taşınıyor. Bu yaklaşımda, uluslararası tecrübenin ve farklı oyun anlayışlarının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreci de teknik direktör kararını doğrudan etkiliyor. Başkan adaylarının da hem yerli hem yabancı teknik adamlarla temas halinde olduğu belirtilirken, yeni teknik direktörün seçim sonrası netleşmesi bekleniyor.