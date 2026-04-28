Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk sözler: "Yeni sözleşme için görüşüyorduk"

Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco, ayrılığın beklenmedik olduğunu söyledi. Alman basınına konuşan teknik adam, sözleşme uzatma ihtimalinin gündemdeyken kararın geldiğini ifade etti.

  • Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, sürecin farklı bir yönde ilerlediğini ancak kısa sürede ayrılık kararı alındığını belirtti.
  • Tedesco, sezon içinde sözleşme uzatma ihtimalinin gündeme geldiğini ancak ikinci lig yenilgisinin ardından yolların ayrıldığını ifade etti.
  • Deneyimli teknik adam, futbolun dinamiklerine dikkat çekerek sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini söyledi.
  • Tedesco, sürecin hızlı değiştiğini ve işlerin bu noktaya gelmesini üzücü bulduğunu belirtti.
  • Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Tedesco'nun açıklamaları, görevden ayrılış sürecine ilişkin bakış açısını netleştirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada süreci değerlendirdi.

İtalyan çalıştırıcı, kulüple görüşmelerin farklı bir yönde ilerlediğini ancak kısa sürede ayrılık kararı alındığını belirtti.

"UZATMA KONUŞULUYORDU"

Tedesco, açıklamasında sezon içinde sözleşme uzatma ihtimalinin gündeme geldiğini ifade ederek, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" dedi.

"SÜREÇ HIZLI DEĞİŞTİ"

Futbolun dinamiklerine dikkat çeken deneyimli teknik adam, görev süresi boyunca farklı bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirtti. Tedesco, "Bu durum futbolun ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Başladığımda hedefimiz sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı ve süreci alışılmışın dışında yönetmek istedik" ifadelerini kullandı.

Tedesco, ayrılıkla ilgili değerlendirmesini "İşlerin bu noktaya gelmesini üzücü buluyorum" sözleriyle tamamladı. Bu açıklamayla birlikte teknik adamın görevden ayrılış sürecine ilişkin bakış açısı netlik kazandı.

