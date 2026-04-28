Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye Serie A ekibi Roma'nın ilgi gösterdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken, kadrodaki isimlere yönelik ilgi de artıyor. Sarı-lacivertli ekibin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde için Serie A temsilcisi Roma'nın devrede olduğu iddia edildi. İtalyan kulübünün, 25 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncu, bu sezon istikrarlı performansıyla öne çıktı. Oosterwolde, 44 resmi maçta toplam 3861 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.