Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken, kadrodaki isimlere yönelik ilgi de artıyor. Sarı-lacivertli ekibin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde için Serie A temsilcisi Roma'nın devrede olduğu iddia edildi.
İtalyan kulübünün, 25 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncu, bu sezon istikrarlı performansıyla öne çıktı. Oosterwolde, 44 resmi maçta toplam 3861 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Dört sezonda sarı-lacivertli formayla 106 karşılaşmaya çıkan oyuncu, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sınırlı süre almıştı. Buna rağmen bu sezon yeniden düzenli forma şansı bulan Oosterwolde'nin performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Roma'nın teklif hazırlığında olduğu süreçte, oyuncunun Fenerbahçe ile 2028'e kadar devam eden sözleşmesi transfer görüşmelerinin seyrini belirleyecek.