Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine 13 Eylül 2025'te başlayan Domenico Tedesco'nun dönemi sona erdi. Dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirilen Tedesco, göreve geldikten kısa süre sonra yönetim değişikliği yaşanmasına rağmen takımın başında kalmaya devam etti. Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, sezon içinde teknik heyetle yola devam kararı aldı.

Tedesco ile yollar ayrıldı.

LİG PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ Tedesco, göreve geldikten bir gün sonra Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıktı. Süper Lig'de 28 karşılaşmada görev yapan İtalyan çalıştırıcı, bu süreçte 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde 25. haftaya kadar ligde mağlubiyet yaşamazken, ilk yenilgisini Fatih Karagümrük deplasmanında aldı.