CANLI YAYIN
Geri

Tedesco'nun tazminatı belli oldu! 500 bin euro

Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında 7,5 ay kaldı. İtalyan teknik adam bu süreçte 1 kupa kazanırken, ayrılık sonrası 500 bin euro tazminat aldı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi.
  • Tedesco, Fenerbahçe'de 28 Süper Lig maçında 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
  • Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.
  • Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe, 500 bin euro tazminat ödedi.
  • Tedesco'nun sezon sonuna kadar kalması durumunda da aynı ücreti alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine 13 Eylül 2025'te başlayan Domenico Tedesco'nun dönemi sona erdi. Dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirilen Tedesco, göreve geldikten kısa süre sonra yönetim değişikliği yaşanmasına rağmen takımın başında kalmaya devam etti.

Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, sezon içinde teknik heyetle yola devam kararı aldı.

LİG PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Tedesco, göreve geldikten bir gün sonra Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıktı. Süper Lig'de 28 karşılaşmada görev yapan İtalyan çalıştırıcı, bu süreçte 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde 25. haftaya kadar ligde mağlubiyet yaşamazken, ilk yenilgisini Fatih Karagümrük deplasmanında aldı.

TAZMİNAT DETAYI NETLEŞTİ

Ayrılık sonrası mali detaylar da ortaya çıktı. Yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco'ya 500 bin euro tazminat ödediği belirtildi.

Teknik direktörün sezon sonuna kadar görevde kalması durumunda da aynı ücreti alacağı ifade edildi.

