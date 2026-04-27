Şampiyonluk penaltılarla kaçtı! Talisca kahretti

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 11. dakikada penaltı kazandı ancak Anderson Talisca fırsatı değerlendiremedi. Kaçan atış, maçın gidişatını doğrudan etkileyen anlardan biri oldu. Brezilyalı yıldızın daha önce kaçırdığı penaltılar da yine akıllara geldi.

  • Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında penaltı kazanarak erken bir avantaj yakalama şansı buldu.
  • Anderson Talisca'nın penaltı vuruşu isabet sağlamadı ve top auta gitti.
  • Talisca'nın ceza sahası dışından denediği şut direkten döndü ve oyuncu 65. dakikada oyundan alındı.
  • Penaltı atışı öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun topu kullanmak istediği ancak Talisca'nın tercih edildiği belirtildi.
  • Talisca, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez penaltı kaçırarak bu alanda en yüksek sayıya ulaştı.

Sezonun kritik karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında erken bir avantaj yakalama şansı buldu. 11. dakikada Davinson Sanchez'in Sidiki Cherif'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertliler öne geçme fırsatını elde ederken, topun başına geçen Anderson Talisca vuruşunda isabet sağlayamadı.

FIRSAT DEĞERLENDİRİLEMEDİ

Brezilyalı futbolcunun penaltıyı auta göndermesiyle birlikte skor değişmezken, Fenerbahçeli oyuncular pozisyon sonrası kısa süreli moral kaybı yaşadı. Talisca, ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez ceza sahası dışından sert bir şut denedi ancak top direkten döndü. Deneyimli oyuncu, 65. dakikada oyundan alındı.

PENALTI TERCİHİ VE İSTATİSTİK

Penaltı atışı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun topu kullanmak istediği, ancak takımın birinci penaltıcısı olarak Talisca'nın tercih edildiği aktarıldı. Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez penaltı kaçıran Talisca, bu alanda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu. Fenerbahçe'nin söz konusu üç maçta toplam 7 puan kaybettiği kaydedildi.

