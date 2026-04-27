Talisca, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez penaltı kaçırarak bu alanda en yüksek sayıya ulaştı.

Brezilyalı futbolcunun penaltıyı auta göndermesiyle birlikte skor değişmezken, Fenerbahçeli oyuncular pozisyon sonrası kısa süreli moral kaybı yaşadı. Talisca, ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez ceza sahası dışından sert bir şut denedi ancak top direkten döndü. Deneyimli oyuncu, 65. dakikada oyundan alındı.

PENALTI TERCİHİ VE İSTATİSTİK

Penaltı atışı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun topu kullanmak istediği, ancak takımın birinci penaltıcısı olarak Talisca'nın tercih edildiği aktarıldı. Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez penaltı kaçıran Talisca, bu alanda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu. Fenerbahçe'nin söz konusu üç maçta toplam 7 puan kaybettiği kaydedildi.