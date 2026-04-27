Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası yönetim katında hareketlilik yaşanıyor. Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık sonucun ardından yönetim kurulu, olağanüstü toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantıda, takımın mevcut durumu ve sezonun kalan bölümüyle ilgili yol haritasının ele alınması planlanıyor.
RADİKAL KARAR MESAJI
Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlusu Ertan Torunoğulları, maç sonrası yaptığı açıklamada toplantının içeriğine dair ilk sinyalleri verdi. Torunoğulları, "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
GÖZLER TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ
Yönetim kurulunun bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği toplantıda teknik yapı, kadro planlaması ve sezon hedeflerine ilişkin başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Derbi mağlubiyetinin ardından alınacak kararların kulübün kısa vadeli planlamasını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.
Toplantı sonrası alınan kararların gün içinde resmi kanallar aracılığıyla duyurulması planlanıyor.